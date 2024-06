Mendilibar analiza a la afición del Sevilla: "Se acostumbraron al caviar y pasar a otra cosa les está costando"

Sevilla/José Luis Mendilibar se proclamó campeón de la Conference League con el Olympiacos el pasado 29 de mayo. Desde aquel entonces, el técnico vasco no ha parado de conceder entrevistas, en las cuales ha hablado sobre su pasado en el Sevilla Fútbol Club.

El ex del Eibar, Alavés o Levante charló en el medio vasco dotb Durangaldeko Telebista sobre la afición nervionense y algunos protagonistas, como Víctor Orta, de quien ya opinó en otras recientes entrevistas. Respecto a lo primero, al Ramón Sánchez-Pizjuán, dejó una reflexión que no ha gustado mucho en Nervión.

José Luis Mendilibar, en la celebración del Sevilla por su séptima Europa League en Nervión. / Afp7 / Europa Press

José Luis Mendilibar recaló en el Sevilla en una situación muy complicada. La entidad hispalense, después de despedir a Jorge Sampaoli, confió en los servicios del técnico vasco, una apuesta que, en un principio, no daba demasiada confianza.

Sin embargo, Mendi se ganó un hueco en el corazón de todo el sevillismo, del cual, ahora, tras malos momentos, ha reflexionado de esta forma: "Estuvieron en todo momento con nosotros. Han tenido veinte años muy buenos. Han ganado mucho y no han sido siempre un equipo de la parte de arriba. Se han acostumbrado al caviar, y pasar a otra cosa, pues les está costando".

Mendilibar, en un entrenamiento reciente del Sevilla. / Raúl Caro / Efe

También hubo tiempo para que José Luis Mendilibar, después de todo lo logrado, sacara pecho ante las 'modernidades' del fútbol actual. Algunas, como aseguró en este medio, están muy presentes en Nervión: "Hoy en día, un entrenador de mi edad parece que está fuera de órbita. Luego el Sevilla, que es un grandísimo club, se fía mucho de datos y de la nueva tecnología. Yo no estoy en contra, estoy a favor del fútbol de antes".

"Lo de antes no sirve para nada, eso parece ahora. Los tres campeones de Europa de este año, Gasperini, Ancelotti y yo… ahí lo dejo. Hoy en día, el que no tenga un dron para grabar los entrenamientos es un gilipollas, es un club que no vale para nada", finalizó.

Víctor Orta, de nuevo su 'objetivo'

El Sevilla está en pleno proceso de regeneración. No será sencilla, pero sí que es necesaria. Esta la liderará Víctor Orta, un director deportivo con el que no entabló su mejor relación José Luis Mendilibar. El vasco, al ser cuestionado por los múltiples cambios en el banquillo nervionense, no pudo contenerse y volvió a criticar al madrileño.

"Cuando hay tanto cambio en una posición, pues no hemos valido los que hemos tenido que salir, y el jefe de esa gente que ha salido pues sigue. Será porque vale", remató con sorna. Una nueva crítica, desde la distancia, de José Luis Mendilibar. Un tema que siempre sale a la palestra en todas sus entrevistas.