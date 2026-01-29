Migajas en el final de un mercado difícil

Cuando apenas faltan cinco días para el cierre de la ventana de inscripiciones, el Sevilla enfila un final de mercado con pocas perspectivas de dar a Matías Almeyda un refuerzo de última hora. Es sumamente difícil y deben reunirse varias circunstancias, como las que sí se han dado y se han buscado para que el francés Neal Maupay estuviera ayer ya a las órdenes del entrenador argentino.

Liberar el cien por cien de la ficha de Alfon (el 50 más bien al tratarse de la mitad de la temporada) y, mediante la baja médica de larga duración y hacer lo propio con la parte proporcional de la de Marcao, en su caso el 40% de lo que firmó anualmente en verano cuando aceptó rebajarse el sueldo.

Antonio Cordón va a hacer un último intento con el ecuatoriano Patrik Mercado, que está en la recámara con un acuerdo ya alcanzado, pero para ello debe antes liberar masa salarial suficiente. O se produce una venta de un jugador más o menos contrastado y con una ficha media o alta o con pequeñas migajas de varios futbolistas de menor peso poder juntar algún hueco.

El club sigue pendiente de Juanlu, pero la opción del Nápoles cada vez parece más tibia. El club partenopeo tiene un problema parecido: el fair play de la Serie A le impide hacer ciertos dispendios y prefiere otras fórmulas que al Sevilla no le sirven. A quien Cordón desearía sacar es a Joan Jordán, pero ya se sabe. Filtró el club que estaba en negociaciones para salir en este mercado y su agente se apresuró a desmentirlo. Lo último, publicado ayer por Tuttomercato, es que en el Genoa tiene una posibilidad, pero en principio, nada. El catalán, con contrato hasta 2027, sigue defendiendo que quiere convencer a Almeyda. Y está en su derecho...

Así, también se ha intentado, sin suerte, con Gattoni. Fue ofrecido al Cádiz, que ya se interesó por él, pero el club gaditano bajo ningún concepto puede cargar con su ficha íntegra, que es lo que desea el Sevilla para su marcha. Al equipo amarillo sí le cuadra la opción de Andrés Castrín, pero ni Almeyda ni Cordón están dispuestos a dejar en cuadro una línea que acaba de perder a Nianzou y a Marcao.

Otro de los jugadores que puede salir en los pocos días de mercado que restan es Nyland, a quien el seleccionador noruego ha presionado para que busque un equipo en el que pueda jugar de aquí al Mundial. Pero no han llegado ofertas, salvo una muy extraña que apuntaba el entorno de Gianluca di Marzio, el colista de la segunda división alemana, el Greuther Furth. Además, la marcha de Nyland pondría en un aprieto a la dirección deportiva hispalense, que tendría que buscar con urgencia un portero para no dejar solo a Alberto Flores a expensas de un percance de Vlachodimos.

Más allá de eso, se esperan movimiento menores. Por ejemplo, la renovación de Edu Altozano, jugador el filial.