Negredo vuelve Sánchez-Pizjuán: “Sacaremos esto adelante, seguro”.

Álvaro Negredo fue una de las sorpresas en el palco del Ramón Sánchez-Pizjuán durante el Sevilla - Girona. El campeón de Europa en 2012 con la selección española y exjugador del conjunto hispalense regresó como invitado al feudo de Nervión para presenciar la cuarta jornada de LaLiga EA Sports. El de Vallecas volvió acompañado de su familia mientras que busca un nuevo destino en su carrera deportiva, tras conseguir el ascenso el pasado curso con el Real Valladolid a la Primera División.

El regreso de Álvaro Negredo al Sánchez-Pizjuán

El Tiburón de Vallecas, como se le conoce al artillero que defendió la camiseta del Sevilla durante cuatro temporadas, habló a su llegada al Ramón Sánchez-Pizjuán para Diario de Sevilla. El delantero aseguró que no regresaba a la que fue su casa desde 2013, al menos, como aficionado: “No venía desde que me fui del Sevilla”, comentó a la llegada de la Puerta 1890. El excapitán del equipo de Nervión se marchó en el verano de 2013, hace 11 años, al Manchester City junto a Jesús Navas tras varias exitosas temporadas. En el Sevilla disputó 182 encuentros con la camiseta rojiblanca y anotó 85 goles, siendo uno de los mayores goleadores de la historia del club. Concretamente el séptimo máximo artillero, por delante de hombres como En-Nesyri, Ben Yedder o Kevin Gameiro.

Asimismo, Negredo sí que volvió al Sánchez-Pizjuán tras aquel verano de 2013 para enfrentarse al Sevilla. Lo hizo en tres ocasiones y, todas ellas, con el Cádiz en su última etapa en Primera División. Sí que se enfrentó al conjunto de Nervión cinco veces más, pero como local tanto con el equipo gaditano como con el Valencia, cuando llegó a marcarle al Sevilla en 2015-16.

Confianza en el resurgir del Sevilla

Álvaro Negredo también fue preguntado por este nuevo Sevilla de Xavi García Pimienta a su llegada al Ramón Sánchez-Pizjuán. El vallecano comentó que el equipo hispalense todavía se encuentra en fase de construcción en este inicio de temporada y de regeneración deportiva: “El Sevilla está en trámite”, aseguró el excapitán del club. No obstante, mandó un mensaje de optimismo: “Sacaremos esto adelante, seguro”, sentenció.

Álvaro Negredo, tras terminar su contrato con el Real Valladolid el pasado curso, se encuentra todavía libre y activo en el mercado para intentar seguir su carrera deportiva. Tras Cádiz y Pucela, busca un nuevo club una vez cerrado el mercado de fichajes.