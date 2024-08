En-Nesyri se estrena como goleador en el Fenerbahçe en plena crisis

Youssef En-Nesyri ya sabe lo que es marcar como jugador del Fenerbahçe. El delantero magrebí, tras cuatro encuentros con el club turco, se estrenó como goleador e hizo su primer tanto desde que abandonó el Sevilla el pasado mes de julio. Lo hizo en la competición doméstica, en la Superliga turca, ante el Göztepe, equipo de la mitad de la tabla. Como no podía ser de otra forma, el exdelantero sevillista sacó a relucir la mejor de sus cualidades, el remate de cabeza, y marcó un balón al segundo palo a pase del polaco Szymanski. El tanto de En-Nesyri sirvió para hacer el segundo en el partido, tras abrir la lata el veterano Dzeko. Pero ni En-Nesyri, ni Mourinho, ni ninguna de las caras conocidas de este nuevo Fenerbahçe pudo evitar el empate del modesto otomano que desató la tensión con un 2-2 en el minuto 95.

Crisis en el nuevo club del marroquí

El nuevo proyecto, que encabeza Youssef En-Nesyri como piedra angular tras abonar el Fenerbahçe 20 millones de euros en las arcas del Sevilla, no ha empezado ni mucho menos bien. El principal objetivo que se marcaba el club que dirige actualmente Jose Mourinho ya no lo han conseguido, pese a los múltiples refuerzos en el mercado de fichajes: llegar a la fase de grupos de la Champions League. Algo que no logran desde la temporada 2009-2010. Ni el técnico luso, ni el resto de estrellas como Tadic, Saint-Maximin, Ünder, Fred, Söyüncü o Livakovic pudieron evitar la eliminación ante el Lille francés en la penúltima ronda previa. El empate ante el Göztepe en liga hizo explotar a la afición otomana que provocó el lanzamiento de objetos desde la grada al presidente del club Ali Koç, empresario y presidente del club, que bajó al terreno de juego tras el encuentro.

Sin los ingresos extraordinarios de la Champions League, el futuro del club turco no se augura tan prometedor como al inicio de la pretemporada. Aún así, disputarán, otra vez, la Europa League, competición que conoce a la perfección Youssef En-Nesyri, quien la ganó en hasta en dos ocasiones con el Sevilla. La primera en Colonia (Alemania) durante la pandemia de 2020 y la última con la victoria en Budapest donde vencieron primero al propio Fenerbahçe, en los octavos de final, y después a la Roma en el Puskas Arena.

El relevo de En-Nesyri, sin inscribir

Mientras, el Sevilla ya firmó al sustituto de En-Nesyri para el presente curso 2024-25, Kelechi Iheanacho. Pese a que parece partir con mayor protagonismo en el sistema de García Pimienta el último gran socio del marroquí en Nervión, Isaac Romero. Que, de momento, ha empezado el curso una asistencia. El delantero nigeriano no estuvo disponible en el primer encuentro de LaLiga ante Las Palmas al no estar inscrito en la competición, algo que sí que pasó con otros efectivos como Gonzalo Montiel, Lucién Agoumé o Álvaro Fernández. No obstante, como avanzó Relevo y este medio ha confirmado, desde el Sevilla tienen la certeza que el actual ‘9’ del club estará disponible para el técnico catalán en la segunda jornada de LaLiga. Partido en el que el Sevilla debutará en casa y se enfrentará al Villarreal de Marcelino García Tora, extécnico del club hispalense.