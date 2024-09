Del Nido Benavente solicita una nueva Junta Extraordinaria del Sevilla para el 8 de octubre

José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla, vuelve a reactivar la lucha por el poder del club. Tras varios meses de cierta ‘tranquilidad’ accionarial después de fracasar en la última convocatoria, extraordinaria también, del pasado mes de marzo, ha solicitado una nueva Junta para el próximo día 8 de octubre.

El máximo accionista de la entidad ha explicado a través de sus redes sociales que su decisión llega tras recibir una nueva “sentencia favorable” donde el juez ha hecho “hincapié” en su derecho al voto hace pocas fechas, tal y como relata en un comunicado. El objetivo del expresidente del Sevilla, vuelve a recalcar, es echar a los “okupas” de la entidad, refiriéndose al actual consejo de administración encabezado por su hijo José María del Nido Carrasco y el expresidente José Castro Carmona, así como las familias Guijarro, Matador, Alés y Carrión.

El comunicado de José María del Nido Benavente

Del Nido Benavente ha realizado un comunicado a través de sus redes sociales donde explica sus motivos para solicitar una nueva Junta General Extraordinaria escasos meses antes de la que se realizará en el mes de diciembre de forma anual: “El pasado 17 de junio, preocupados por las condiciones del préstamo que nuestro club ha formalizado y de cantidades muy elevadas, solicitamos información económica al presidente okupa del Sevilla FC, la cual se nos negó de pleno según respuesta recibida el 27 de junio de 2024. En recientes fechas, hemos vuelto a tener una sentencia favorable, en donde el juez hace hincapié en mi derecho de voto. Como se puede leer en el último auto, el Juez de lo mercantil reitera que en las Juntas Generales del 2023 y del 2024 “se privó ilegítimamente del derecho de voto a José María del Nido Benavente” (2° párrafo de la página 14). Ante esta tesitura, sin recibir la información que se me debe de dar como máximo accionista de la entidad, y ante el descalabro en el que tienen sumido a la sociedad, me veo en la obligación de convocar Junta General Extraordinaria de accionistas y así requerí al ilegitimo el pasado 7 de agosto por lo que en breve deberá anunciarse la convocatoria para el próximo 8 octubre. Los cómplices que los mantienen, entre ellos se encuentran las familias Carrión, Alés, Matador y Guijarro, se enteraron del requerimiento porque en la plataforma X hubo un accionista que hizo mención a ello. Es tal el ninguneo por parte de los Sres. Carrasco y Castro a sus apoyos en el Consejo, que no les informan de absolutamente nada del día a día del club, lo que acredita la irresponsabilidad con la que ejercen su función de control de la gestión, a lo que sin duda, tendrán que responder en algún momento. Hablamos de las familias que tienen la llave para echar a los okupas del Sevilla FC, lo que lleva clamando a gritos todo el sevillismo”, explicó del Nido Benavente.