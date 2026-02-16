Del Nido Benavente y Fernández de Bobadilla llegan a un acuerdo para no ir a juicio

José María del Nido Benavente y Lucas Fernández de Bobadilla han llegado a un acuerdo para no ir a juicio por la denuncia presentada por éste, uno de los abogados del Sevilla, por coacciones y amenazas en los instantes previos al derbi de la pasada temporada en el Sánchez-Pizjuán, donde el ex presidente le recriminó públicamente y de forma supuestamente violenta su mala praxis en uno de las vistas orales ante el juez de las muchas que se libraban en los juzgados.

Ambos estaban citados este lunes, como desveló Diario de Sevilla, en el juzgado de primera intancia número 11, pero ya acudieron con un acuerdo bajo el brazo, por lo que no ha tenido que celebrarse la vista oral. Del Nido Benavente ha pedido disculpas en todo lo que podría haber ofender al denunciante y Fernández de Bobadilla ha retirado la denuncia, que el juez ya dejó en un delito leve (juicio de faltas) pese a que éste había acusado al ex presidente de un delito de obstrucción a la justicia, que tiene penas más graves por coaccionar supuestamente a un letrado que representaba al Sevilla en otros procedimientos judiciales. Ya hace meses el juez rechazó esta acusación y dejó la causa en un delito leve.

Hay que recordar que el Sevilla, por este asunto, sancionó a Del Nido Benavente con 20 partidos sin poder ocupar su localidad en el estadio Sánchez-Pizjuán, de los cuales ya complió 6. Y también, que el juez había otorgado medidas cautelares al ex presidente en virtud de la figura pelicurum mora, es decir, el riesgo de que un castigo se cumpla íntegro sin que llegue a juzgarse antes.