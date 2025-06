La nueva polémica en el Sevilla FC en torno a Chidera Ejuke

Cuando las cosas no van bien, todo es un problema, y el Sevilla Fútbol Club es una prueba viviente de ello. Los hispalenses, salvados por un punto de bajar a Segunda División, llevan todo el curso viviendo en una situación digna de surrealismo, con una afición que no quiere al actual Consejo de Administración y dos cambios importantes de cara a una temporada 2025/2026 en la que mucho deben cambiar las cosas si el conjunto nervionense quiere regresar a la zona noble de la clasificación. El mal momento del club ha provocado el malestar en la parroquia sevillista, que tiene además a algunos jugadores señalados no sólo por su faceta deportiva, siendo uno de esos casos el de Chidera Ejuke.

El extremo blanquirrojo fue centro de críticas por un polémico vídeo en el que aparecía jugando al fútbol en su tierra mientras lucía una camiseta del Valencia CF con el dorsal de su amigo Umar Sadiq. Sin embargo, esto no parece haberle importado al nigeriano, pues ha aparecido una nueva publicación en TikTok donde se le ve en una actitud bastante similar, siendo incapaz además de realizar un solo regate. Esta pieza ya ha llegado a la capital hispalense, y la hinchada nervionense no ha dudado en cargar fuertemente contra su futbolista por lo que algunos consideran "una falta de profesionalidad inaceptable".

Un año convulso

La temporada de Chidera Ejuke ha sido, cuanto menos, irregular. El nigeriano aterrizó en el Sevilla Fútbol Club el pasado mercado de verano, siendo la primera incorporación de la dirección deportiva de Víctor Orta para el curso 2024/2025. Sin apenas referencias y siendo totalmente inesperado, el habilidoso extremo demostró a lo largo de la pretemporada su capacidad de regate y desborde, sin llegar a ser un referente en la parcela ofensiva de un club necesitado de goleadores. Tras un comienzo algo dubitativo se consagró como titular en el tercer partido de LaLiga, irrumpiendo a finales de septiembre con un gol frente al Real Valladolid y siendo nombrado mejor jugador del mes por parte de la afición del conjunto hispalense.

Cuando todo parecía irle de cara al extremo, una lesión en el campo del Fútbol Club Barcelona lo tuvo casi dos meses fuera de los terrenos de juego, firmando sus primeros minutos el 18 de enero en la victoria de su equipo ante el Girona en Montilivi. Pese a su buen rendimiento antes del desafortunado percance en la capital catalana, el nigeriano terminó por desaparecer de los planes de Xavi García Pimienta, quedando relegado a un segundo plano y sin apenas protagonismo. Curiosamente, su primera titularidad desde finales de octubre fue el 9 de marzo frente a la Real Sociedad, anotando un gol que le valió al cuadro nervionense para llevarse los tres puntos. Sin embargo, su temporada cayó en picado desde entonces, más aún con la llegada de un Joaquín Caparrós que lo condenó a los llamados "minutos de la basura" tras disputar 45 minutos contra el Alavés en el primer partido con el utrerano al mando. Desde entonces, Ejuke únicamente jugó 14 minutos repartidos en tres encuentros, quedándose en el banquillo en sendos choques.