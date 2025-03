Nyland: "Tenemos dos semanas para preparar el derbi y debemos dejarnos la vida"

Orjan Nyland fue protagonista en la derrota ante el Athletic Club. Un partido en el que destacó el meta noruego: tuvo un error en un saque por manos fuera del área que propició un tiro al larguero de Berenguer. Pero luego y todavía en la primera parte detuvo un penalti a Mikel Vesga por unas manos grotescas de Saúl. Ya en la segunda parte repelió un mano a mano a Iñaki Williams.

El portero del Sevilla evitó una derrota mayor y analizó así el partido. “La primera parte no empezamos bien. Tuvimos muchos errores y les dimos oportunidades con la salida de balón. En la segunda mejoramos y tuvimos oportunidades, pero al final ellos metieron en una falta lateral. Hay que analizarlo, pero fue demasiado fácil ese gol”.

Cómo sería su partido que aun perdiendo el Sevilla fue elegido MVP del encuentro. Y puso ya el foco en el derbi del 30 de marzo en Heliópolis. “Nos enfrentábamos a un buen equipo, defensivamente estábamos sólidos y en ataque hay que aprovechar nuestras oportunidades, pero es la primera derrota después de varios y ahora vamos con muchas ganas a por el derbi. Tenemos dos semanas para prepararlo y debemos dejarnos la vida, este partido es importante para la afición y siempre se notaron desde el hotel de concentración. Ojalá podemos ofrecer nuestra mejor versión”.

Sow vuelve a perderse el derbi

También analizó el encuentro Sow. El mediocampista suizo vuelve a perderse el derbi según recordó. "Pienso que no hemos hecho nuestro mejor partido, pero tuvimos también oportunidades claras y en estos partidos los detalles son muy importantes. No estuvimos contentos con la primera parte y hablamos en el descanso para hacerlo mejor, pero perdimos otra vez en casa y ahora toca descansar un poco y prepararnos para el derbi. Es la segunda vez que me pierdo el derbi, pero estoy seguro de que el equipo lo dará bien".