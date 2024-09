Ocampos: “Vengo en busca de repetir lo que viví en Sevilla”

Lucas Ocampos ha sido presentado ante su nueva afición esta madrugada como nuevo jugador de Rayados de Monterrey. El ya exjugador del Sevilla lució sus nuevos colores y habló ante los medios de comunicación tras pisar por primera vez el césped del estadio BBVA. El de Quilmes, que ha dejado Nervión en una situación convulsa -aún más después de su salida- volvió a tener palabras de agradecimiento hacia el Sevilla, poniendo como ejemplo su estancia en el Ramón Sánchez-Pizjuán como lo que quiere volver a repetir en Rayados. Además, negó valorar otras opciones, a pesar de los rumores de River Plate, y comentó su sana rivalidad con Sergio Canales, exjugador del Betis, con quien compartirá vestuario a partir de ahora.

Su "magnífico" paso por Sevilla

El excapitán del Sevilla reconoció en una entrevista para TUDN que lo que vivió en Sevilla fue algo “magnífico”. En esta nueva aventura en la que se embarca en México buscará repetir el mismo éxito que encontró en el Ramón Sánchez-Pizjuán: “Lo que viví en el Sevilla fue algo magnífico en el sentido de, en todo, he ganado títulos importantes, he jugado más de 200 partidos, he sido capitán… Entonces es algo que repetirlo es difícil, pero es a lo que vengo también, vengo a buscar eso. Sería un sueño poder tener 34 o 35 años e irme o quedarme y seguir en este club y que la gente te lo reconozca como me lo reconocieron”, explicó Lucas Ocampos.

Ocampos, durante su presentación, habló sobre cómo se cocinó su fichaje por Rayados de Monterrey y estuvo abierto a ver la opción cuando escuchó el nombre del club azteca: “Hablaron con mi agente. Cuando me dijeron, dije bueno, vamos a escucharlo. La verdad que lo que me transmitieron obviamente fue algo que me motivó un montón. Un club con un proyecto muy importante. Con muchísimas ganas de crecer. Con muchísimas ganas de competir. Con gente con la que ya he trabajado como varios compañeros. Y nada, una vez que empezamos a hablar, empezó a fluir todo muy rápido”, explicó el extremo argentino.

Óliver Torres, 'Tecatito' Corona... y Canales

Una de las cosas que ha reconocido Ocampos es el ‘factor Óliver Torres’. El exjugador del Sevilla, que firmó por Rayados en el mes de julio, convenció a Lucas Ocampos de la opción de fichar por el club mexicano, al igual que también lo hicieron Tecatito Corona o Demichelis, su nuevo entrenador: “Empecé a tener acercamiento a compañeros. Preguntarle cosas y nada, siempre fueron cosas positivas. Claro, Oliver, el Teca. La verdad que a Oli fue el que más le pregunté porque recién llegaba. Y me dijo: ‘Hermano, la verdad que te va a encantar. Te va a encantar la gente. Te va a encantar el estadio, la ciudad deportiva, la ciudad’. El proyecto también me lo nombró mucho. Y nada, empezar a informarme. Me gustó mucho. Me gustó las cantidades de competencias importantes que se van a jugar este año. Me gustó también el crecimiento de los últimos años de esta liga. Es algo fundamental”, explicó el argentino.

¿Canales? Estoy agradecido de tenerlo en mi equipo

De quien también habló el exjugador del Sevilla es sobre Sergio Canales, su nuevo compañero y exrival en LaLiga. Tanto Lucas Ocampos como el cántabro coincidieron en la rivalidad de la ciudad hispalense entre Betis y Sevilla. No obstante, el argentino quiso recalcar que está “muy agradecido” de tenerlo ahora como aliado en su equipo: “Es complicado, todos saben la rivalidad de Betis y Sevilla, fueron muchos años, no fue solo un partido, pero nada, al final, cada uno representa al escudo del pecho, él representaba Betis, y yo Sevilla, fuimos grandes rivales, hoy estoy agradecido de tenerlo en mi equipo, por la calidad de jugador, de persona, el éxito que tuvimos individualmente ojalá lo tengamos en este club, que sea lo mejor para Rayados”, sentenció el nuevo jugador de Rayados.