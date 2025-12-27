Ocasión para que Kike Salas se reivindique

Por hache o por be, Kike Salas no convence a Matías Almeyda. El entrenador argentino sólo ha tirado del central de Morón de la Frontera cuando no ha tenido más remedio. Ahora la sanción de Marcao le abre una puerta al joven canterano, que tiene la condición de zurdo como el brasileño y por ahí se le escapaban oportunidades. Ahora cambia el panorama.

En los últimos partidos, tras la dura derrota del derbi, Almeyda volvió a la zaga de tres centrales, algo que también beneficia a Kike Salas, que es además el mejor defensor para incorporarse al ataque en jugadas de estrategia por el dominio de su juego aéreo. Más de un gol ha marcado así el moronense, que incluso este curso en que está jugando tan poco marcó un gol, en la Copa del Rey.

En las 17 jornadas de Liga, Kike Salas sólo apareció seis veces. Cuatro de ellas completó el encuentro, los tres primeros partidos de Liga y el del Villarreal. En otros ocho partidos calentó banquillo. Y sólo se perdió dos encuentros por una sobrecarga muscular, contra Valencia y Oviedo. Como suplente tiene dos apariciones:la segunda parte del derbi y los últimos minutos contra el Madrid.

Siempre que ha podido elegir, Almeyda ha preferido al central zurdo más veterano, Marcao, aunque este saliera de lesión, como ocurrió en el Bernabéu. Ambos habían sufrido una sobrecarga que los privó de jugar los dos partidos previos. Y el argentino volvió a apostar por el brasileño. Con Azpilicueta lesionado y Gudelj integrado en la zaga de tres, Kike Salas tiene otro horizonte.