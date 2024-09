Sergio Rico y Alba Silva presentan a Carla, su primera hija en común: "Nace la luz de nuestras vidas"

La pareja formada por Sergio Rico y Alba Siva está de enhorabuena. Este martes 24 de septiembre, el exguardameta del Sevilla F.C. y la empresaria han dado la bienvenida al mundo a Carla, la primera hija del matrimonio apenas dos años después de darse el 'sí quiero'. La familia no ha dudado en compartir unas enternecedoras imágenes de este día que ya jamás podrán olvidar a través de sus perfiles de Instagram: "Nace la luz de nuestras vidas. Bienvenida al mundo, Carla Rico Silva". Y quién sabe si una sevillista más.

La pequeña Carla ha pesado 3,380 kg y ha medido 53 cm, según han detallado los recién estrenados papás en un post que no ha tardado en llenarse de felicitaciones . "Verte venir al mundo ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida" y "tu tía siempre te cuidará", son las palabras que dedican Rocío y Macarena, hermanas de Alba, a su sobrina. "Disfrutad de todo lo bonito que os va a dar", "qué ganas de conocerla" o "vais a ser unos papás increíbles" destacan también entre los mensajes.

De hecho, las redes sociales tanto de Rico como de Silva han sido testigo de todos los momentos del embarazo. La joven pareja organizó incluso una fiesta para revelar el género del bebé o gender reveal, en cuya decoración ya se podía leer el nombre de Carla. Su nombre, de origen germánico, signifca "mujer fuerte y valerosa" y se asocia con valores como la curiosidad, la independencia, el arte o el altruismo. Hace apenas diez días, el matrimonio se dejó ver en la gala de los Premios Escaparate, donde confirmaron que Alba saldría de cuentas la primera semana de octubre y que la niña nacería en Sevilla. No obstante, la criatura tenía prisa por nacer y se ha adelantado una semana.

Sergio Rico, padre tras un grave accidente que lo dejó 26 días en coma

Sin duda, la paternidad supone la mejor de las noticias en medio del delicado trance profesional que atraviesa el futbolista. Cabe recordar que en mayo de 2023 Rico padeció un grave accidente con su caballo mientras se encontraba en la romería de El Rocío en Huelva. En concreto, el animal golpeó la cabeza del portero en repetidas ocasiones tras asustarse por la estampida de unos mulos que se habían zafado del poste donde estaban atados. Como consecuencia del violento impacto, el portero sufrió un traumatismo cranoencefálico y fue operado de un aneurisma cerebral. El de Dos Hermanas recibió el alta después de 82 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 26 de los cuales en coma, primero en la UCI y después, en planta.

Por suerte, el sevillano se encuentra plenamente recuperado de aquel episodio, que no le ha dejado secuelas físicas ni psíquicas, más allá de una pérdida de 20 kilos tras salir del hospital. Eso sí, desde el pasado mes de julio se encuentra sin equipo tras finalizar su contrato con el Paris Saint-Germain.

A pesar de todo, Sergio Rico no ha dudado en manifestar su intención de volver al terreno de juego y afirma que se encuentra en la búsqueda de un nuevo destino. De hecho, no descarta regresar al Sánchez Pizjuán: "Es el equipo donde he crecido. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo", dijo en una reciente entrevista en Marca.