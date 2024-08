Sergio Rico y su sueño en el fútbol: "Me encantaría volver al Sevilla"

Sevilla/Hay veces en la vida que todo se puede escapar en segundos. Sin embargo, para esos momentos existen los milagros. Cosas prácticamente inexplicables, pero que le dan una bala extra a aquellos que han luchado por ello. Ese es el caso de Sergio Rico, un ejemplo único en los últimos años en el mundo del fútbol.

El guardameta español sufrió un gravísimo accidente en El Rocío, el cual le dejó en coma durante un largo tiempo. Finalmente, logró salir de ese estado y recuperarse, poco a poco, de sus lesiones. Si ya fue milagroso esto, más volver a verlo con los guantes puestos, aunque, ahora, está sin equipo y busca nuevo destino.

Sergio Rico, en un calentamiento previo a un partido con el PSG. / Anna Szylagy (Efe)

Durante una reciente entrevista en Marca, Sergio Rico no ha escondido su deseo de regresar a aquel lugar donde todo comenzó, el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Por supuesto. Es el equipo donde he crecido. He pasado más horas en la ciudad deportiva del Sevilla que en mi casa y en un futuro me encantaría poder volver al Sevilla y ayudar al equipo".

Una opción que parece descartada en la actualidad, con Nyland y Dmitrovic -se le busca salida- en plantilla, y Álvaro Fernández en la recámara, además de la confianza depositada en Alberto Flores, recientemente renovado hasta 2027. Sin embargo, si algo le ha demostrado Sergio Rico a la vida es que nunca se rendirá hasta cumplir sus sueños.

El 'milagro' de Sergio Rico

26 días en coma, sin recordar, cuando despertó, nada del accidente ni previo a este... y una recuperación casi inexplicable. El mundo del fútbol se volcó con Sergio Rico y su hazaña de ganar el partido más importante de su vida. El guardameta español, ya recuperado, prefiere seguir manteniéndose al margen de todo aquello, en busca de pasar página.

Sergio Rico, en un partido de la pasada temporada con el PSG. / Europa Press

"Sigo sin recordar nada. Hay 4 ó 5 horas previas al accidente que no recuerdo y tampoco he querido removerlo. Al final, para mi mujer, para mi familia y para mis amigos, que sí que eran conscientes de lo que sucedía, ha sido un mal trago. Yo, prácticamente, he sabido de la misa la mitad y no he querido indagar. No era necesario remover esos malos pensamientos entre mis seres queridos", reconoció a Marca.

Ahora, su próximo objetivo está claro: "Estoy al 100%. Gracias a Dios, tras todo este tiempo de recuperación, he vuelto a ser el que era. Me siento súper bien, preparado y deseando que me llegue esa oportunidad para devolver toda la gratitud a la gente que me ha apoyado y ha estado todo este tiempo conmigo. Y, sobre todo, deseando volver a sentirme futbolista, que, sin duda, es lo que más me gusta".