Tres días de descanso para la plantilla del Sevilla pero sin comida oficial en la Feria

No es una temporada para celebrar nada. Así lo entiende el comité de dirección del Sevilla, que no ha programado ningún acto oficial en la Feria de Abril esta temporada. Con el equipo fuera de Europa y eliminado también en la Copa del Rey y lejísimos de los objetivos marcados en la Liga de conseguir algún puesto europeo, en realidad no hay ningún motivo para celebrar nada. Consecuencia: no hay fiesta familiar en el real de la gran fiesta primaveral sevillana.

Desde siempre, el Sevilla convirtió en costumbre invitar a su plantilla a un almuerzo en la Feria al que iban acompañados los jugadores con sus parejas o familiares. Lustros atrás, a principios de la época dorada del Sevilla en el siglo XXI, se vieron imágnes de lo más pintorescas, como Daniel Alves, Luis Fabiano o Renato vestidos de corto. En el caso de este último incluyendo a sus hijos también.

Jugadores del Sevilla vestido de corto en la feria de Sevilla: Luis Fabiano, Dani Alves y Renato ¡Que arte! pic.twitter.com/OW2q4Kpj7y — Eterno Capitán, Reyes 10 (@SevillistasU) April 30, 2020

Se ha tratado siempre de un modo de hacer equipo y de hacer unión familiar en un grupo muy heterogéneo de futbolistas, de muy distintas nacionalidades. Un rito en el que participaban muy gustosas las esposas o parejas de los jugadores, que aprovechaban para lucir palmito en un marco tan especial y único como la Feria de Abril.

Este año no será así. Sin embargo, Quique Sánchez Flores sí ha dado tres días de descanso a su plantilla, coincidiendo con los nuevos días grandes de la Feria desde que se ampliara su formato con la prueba del alumbrao el sábado por la noche. Lunes, martes y miércoles, día este festivo que centra ahora el cima del frenesí feriante, son los días que tendrán de descanso los jugadores. La plantilla está citada para entrenar el jueves a las 10:30. Hay que tener en cuenta que el partido contra el Almería es el lunes tras la Feria (a las 21:00) y habrá cuatro entrenamientos previos a ese encuentro en el Sánchez-Pizjuán.

Esto quiere decir que alguno se dejará ver después del triunfo trascendental en Las Palmas. Hay consignas internas y disciplinarias de que no haya abusos en las horas de visita a la Feria ni en el consumo de bebidas o alimentos naturalmente contraindicados en los deportistas de élite. Pero no hay prohibición de que los jugadores hagan en sus días de asueto lo que harían si no fuera Feria, como salir a comer con sus amigos o familiares. Así por ejemplo ya ha sido visto en la Real Maestranza Sergio Ramos para ver la corrida de Morante, Manzanares y Aguado el pasado jueves.

Tras dos victorias consecutivas a domicilio en Getafe y Las Palmas y con el colchón de 9 puntos sobre el descenso, el Sevilla y el sevillismo suspiran aliviados y ven el horizonte de forma más amable. Tendrán una Feria tranquila. Pero eso no quiere decir que el club entienda que debe haber una invitación formal a un almuerzo en la Feria porque en puridad no hay motivo de celebraciones ni de exhibicionismos colectivos que podrían herir la sensibilidad de una afición que está sufriendo la peor temporada en décadas.