La polémica de la expulsión de Saúl Coco y la zona DOGSO

La expulsión de Saúl Coco en el minuto 5 del partido Las Palmas-Sevilla (0-2) provocó mucha polémica y el habitual debate en las redes sociales sobre si el colegiado Muñiz Ruiz se extralimitó o erró en la aplicación del reglamento. Como es lógico en el Sevilla vieron justa la roja tras revisión de VAR y en Las Palmas la vieron desproporcionada y errónea y por tanto injusta.

El entrenador de Las Palmas, Xavi García Pimienta, fue más allá e incluso aseguro que no había sido ni falta. En concreto, el técnico catalán argumentó lo siguiente: "El árbitro me ha dicho que es una ocasión manifiesta de gol, pero para mí no es ni falta, porque Gudelj deja el pie y Coco intenta apartarse".

Quique sí entendió como es lógico que la expulsión fue justa y así lo manifestó en sus declaraciones posteriores al triunfo del Sevilla: "Es una jugada con mucha intención en la que Gudelj se plantaba solo ante el portero, la expulsión es justa".

El sorprendente argumento de Kirian

Más llamativas y quizá sorprendentes fueron las del capitán de Las Palmas. Kirian enjuició la jugada hablando de que Gudelj no tenía velocidad para haber aprovechado la oportunidad manifiesta de gol. Como si la potencial habilidad de un jugador ante la portería fuera condicionante para determinar las infracciones del reglamento.

"Con todo el respeto a Gudelj, que es un jugador de mi estilo, en la vida no llega hasta el portero… tengo la duda, no sé si es falta o no… ¿para roja? En el minuto en el que es, condicionar el partido de esa manera… Gudelj es de mi velocidad, no creo que coja más de 28 kilómetros por hora como yo, estuvo listo", dijo el mediocampista tinerfeño.

La siempre polémica zona DOGSO

Fue en 2017 cuando a los comités técnicos de árbitros llegó esta implementación de la IFAB (International Football Association Board) y que se conoció como zona DOGSO. Se trata de la sigla en inglés del siguiente enunciado: Denying an Obvius Goal Scoring Opportunity. Es decir, Negación de una evidente ocasión de marcar gol.

Se trata de una zona entre el centro del campo y el área definida como un hexágono irregular dentro de la cual las faltas que impiden una oportunidad manifiesta de gol son sancionadas con tarjeta roja para el infractor. ¿Debe haber mala intención? Ahí ya está el criterio del árbitro. Saúl Coco para evitar no enredarse con Gudelj tendría que haber evitado su carril. Cuando un jugador gana una posición como hizo el serbio cualquier toque por atrás basta para desequilibrarlo. Así sucedió aunque el central guineano no tuviera clara intención de zancadillearlo.

📺💥 Primer error del VAR en la nueva temporada de @LaLiga.👉🏻 Existe un leve braceo entre Hugo Duro y Badé que NO impide continuar al delantero. Al ver que no puede llegar al balón, se deja caer.❌ Error de Sánchez Martínez desde el campo y de Del Cerro Grande desde el VAR. pic.twitter.com/z7cNR7uSlo — Archivo VAR (@ArchivoVAR) August 11, 2023

En el primer partido de esta temporada la sufrió el propio Sevilla en una jugada entre Badé y Hugo Duro. El jugador del Sevilla hace por agarrarlo pero retira el brazo y cuando el delantero del Valencia siente el contacto y que quizá sea expulsado se deja caer y logra engañar al árbitro del partido.

📺💥 Error de apreciación del VAR en el UD Las Palmas - Sevilla.👉🏻 Gudelj golpea el gemelo de Coco en la pugna por el balón tropezándose.❌ NO ES FALTA.▪️ Coco no realiza una acción que pueda conllevar infracción y, por tanto, roja directa. pic.twitter.com/4yBsgrjHei — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 14, 2024

Algunas cuentas especializadas como @ArchivoVAR incluso hablan de que es Gudelj quien golpea a Coco. Obvia que en una zancadilla por detrás el zancadilleado siempre golpea la pierna del que se mete en su espacio motriz. Es lo que ocurrió en esta jugada. En principio Muñiz Ruiz mostró la amarilla porque no entendió que Coco era último hombre. Hay otro defensor de Las Palmas cerca de la jugada.

Pero Pizarro Gómez advirtió que estaba éste alejado y que Gudelj enfilaba la portería en una clara situación de zona DOGSO cuando fue derribado por detrás. ¿De forma deliberada? Ahí Coco, una vez perdida la posición tras el pase sutil de Isaac al espacio, tendría que haberse apartado de su carril para no tocarlo y no lo hizo. Al contrario: intentó seguirlo y cortarle su trayectoria provocando el tropiezo y la caída. Una caída que le produjo mucho dolor en el hombro a Gudelj. Tras la revisión de la jugada en el monitor, el árbitro gallego del partido cambió la amarilla por la roja dos minutos después de la acción: del minuto 3 al 5.

Como es habitual, la interpretación de la norma siempre conduce a posturas contrapuestas según el resultado de la aplicación de la misma beneficie a uno u otro. Es uno de los alimentos del fútbol desde siempre y que sigue existiendo con VAR.