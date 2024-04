García Pimienta y la expulsión de Coco: "No fue ni falta"

El entrenador de la UD Las Palmas, Xavi García Pimienta, se quejó de la labor del árbitro Muñiz Ruiz tras la derrota de su equipo frente el Sevilla (0-2) y dijo que no hubo ni falta de Saúl Coco a Gudelj en la acción que dejó a su equipo con diez jugadores desde el minuto 5.

El árbitro pitó la falta en la que el jugador amarillo derribó por detrás al serbio pero cambió su decisión inicial de mostrar la tarjeta amarilla a Saúl Coco y le enseñó la roja directa tras ver la jugada repetida en el monitor del VAR al ser llamado por Pizarro Gómez para que la revisara.

"No es ni falta y es una jugada que condiciona mucho. Además, ha habido durante el partido muchos pequeños detalles que siempre caían del lado contrario, pero lo más concluyente es que te quedes con un jugador menos tan pronto. El árbitro me ha dicho que es una ocasión manifiesta de gol, pero para mí no es ni falta, porque Gudelj deja el pie y Coco intenta apartarse", explicó el técnico catalán en rueda de prensa.

Sí reconoció García Pimienta que su equipo no tuvo muchas ocasiones claras durante el encuentro, "pero sí chutes desde fuera, aunque era muy difícil con una línea de cinco defensas como la del Sevilla".

Pese a la derrota, el preparador barcelonés resaltó su "orgullo por estos jugadores". "Aún así, hemos sido capaces de tener personalidad y de someter en muchas fases al Sevilla, no le hemos perdido la cara al partido y no le puedo pedir más a mis jugadores, con ellos voy al fin del mundo", apostilló.