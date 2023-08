La previa del Sevilla - Girona | Las urgencias prematuras, una tradición

La vida sigue igual. Tercera jornada de Liga y el Sevilla ya tiene urgencias por sumar los primeros puntos del curso. El cuadro de José Luis Mendilibar no ha podido dejar peores sensaciones en sus dos primeras comparecencias en el campeonato nacional y eso lo obliga a derrotar en su segunda comparecencia en el Ramón Sánchez-Pizjuán a un Girona que es justo lo contrario, un conjunto pujante y con buen fútbol.

Tanto es así que los gerundenses llegan después de meterle un contundente 3-0 al Getafe y de haber empatado en su visita a la Real Sociedad por 1-1. En ambos casos, el cuadro de Míchel ofreció una magnífica imagen de fútbol dinámico y con llegada arriba. Ése es el reto al que se enfrentan los sevillistas en Nervión si de una vez quieren cambiarle el humor a los suyos.

Porque parece mentira que sólo hace menos de tres meses, concretamente el 31 de mayo, el Sevilla se alzara en Budapest con su séptima Liga Europa y todos los suyos fueran unánimemente felices al celebrar un título que no se esperaba para nada. Pero el fútbol es así, no tiene memoria. Se marchó Monchi porque, dijo, no lo dejaban mover el vaso como él quería y lo que legó fue un verdadero marrón de futbolistas no válidos que Víctor Orta se ha visto obligado a ir colocando poco a poco.

Clave Mendilibar, sin el lesionado Fernando, deberá equilibrar el centro del campo para que tenga capacidad física para la ida y vuelta

A menos de una semana ya del cierre del mercado, la plantilla aún está a medio confeccionar tanto en lo referente a las entradas como a las salidas y con eso debe ir manejándose Mendilibar. El técnico vasco, sin embargo, parece desbordado por ese maremoto continuo y le está costando más de la cuenta dar con la tecla que tan acertadamente pulsó a su llegada justo antes de la Semana Santa.

Pero eso no es nada nuevo en este Sevilla. También sucedió en el anterior curso y en otros tiempos, en los de Unai Emery, era una moneda común también. El arranque siempre traía malas noticias y, sobre todo, la sensación de que el equipo no estaba finiquitado y que restaban muchas cosas por hacer. En este Sevilla, por ejemplo, en el entrenamiento de ayer se sumaba Dodi Lukebakio, el último futbolista en llegar, y aún se esperan no menos dos elementos, un central y un medio centro de fuerza, además de reemplazar a todas las piezas que puedan ir saliendo de aquí al próximo viernes, cuando se cierra, por fin, el mercado estival.

El rival El Girona ha perdido a Oriol Romeu y es un equipo joven que es capaz de alternar distintos tipos de juego, pero también inexperto

Para eso, de cualquier manera, aún faltan algunos días y el Sevilla de Mendilibar no puede dejar pasar ninguna fecha más sin adicionar puntos a su casillero. No es un buen cliente precisamente este Girona con tan buena pinta bajo la tutela del grupo del Manchester City, pero los futbolistas que defienden la zamarra nervionense deben saber que éste es uno de los partidos en los que tienen que elegir correr más que el contrario.

Ese concepto pertenece a quien maneja los muñecos, a un Mendilibar que lo dijo en la sala de prensa después de la derrota contra el Alavés y que en las horas previas se mostraba por fin satisfecho con la intensidad de los suyos en el último entrenamiento.

Lesión de Fernando

El técnico, sin embargo, también debe acertar con la elección de las piezas y, sin el lesionado Fernando, todo lo que no sea ver el debut de Djibril Sow como titular después de darle un tiempo “a los del año pasado” sería francamente sorprendente. El suizo, antes de Lukebakio, había sido la apuesta más fuerte de Víctor Orta y los suyos, decían que venía en forma, incluso Mendilibar lo elogió nada más llegar y resulta extraña su escasa participación hasta el momento.

Alternativa Pedrosa debe dar un paso adelante para demostrar el porqué de que Monchi apostara tan fuerte por él a mitad de la temporada

Sí volverá seguro Badé para reforzar una zona central de la defensa que, un año más, vuelve a estar escasa de elementos. Al menos, en el entrenamiento de ayer ya comparecía Nianzou después de algún tiempo por la enésima lesión muscular. El retorno de Badé, que a la espera de otros refuerzos estará acompañado seguramente por Gudelj, contrasta con la baja en el costado izquierdo de Acuña. El argentino, que sigue en la rampa de salida, caía en Vitoria por otra roturita fibrilar. Lo lógico es que Pedrosa tenga una oportunidad, como así confirmaba el propio Mendilibar en la rueda de prensa previa al encuentro. Eso sí, el vasco también ha utilizado ahí durante la pretemporada a Kike Salas.

Sin el brasileño Fernando, una de las piezas claves en un puesto trascendental, este Sevilla a medio hacer saldrá al campo con once futbolistas y con ellos deberá dar un paso adelante para derrotar al Girona. Todo lo que no sea eso dispararía las urgencias aún más, por mucho que sea ya algo habitual a estas alturas del curso por Nervión.