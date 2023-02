La previa: Un urgente pase de página

No era ése el plan de partido. Jorge Sampaoli habló en la previa de su stres dibujos según cómo tenga previsto afrontar cada fase del juego su equipo. Pero lo último que esperaba es que sus futbolistas se enrocaran en un futil y hasta vergonzoso 5-4-1 que privó al Sevilla no ya de llegar a la portería contraria, sino de "relacionarse con la pelota". "Nosotros como cultura tenemos el 5-4-1 en bloque bajo, el 3-4-3 en bloque intermedio y el 3-2-5 en bloque alto y se dio solamente el primero. No era el plan del partido estar todo el tiempo sin la pelota", asumió el argentino, que espera un rápido pase de página. No se trata de mera literatura al uso, de una metáfora básica en el fútbol: el Sevilla necesita reecontrarse sin dilación.

Sin embargo llega un equipo que lo puede hacer sufrir muchísimo. Quizá no como para discutirle el balón como hizo en gran parte del encuentro el Getafe en el primer triunfo en casa del mes de enero. La oposición del Mallorca será sin tanta discusión de la pelota, con una solidez que quizá recuerde al Cádiz en algunas fases, pero siendo más agresivo gracias a su fútbol directo apoyándose en Muriqi.

De todo esto habló Sampaoli en su comparecencia previa después de haberlo hecho a sus futbolistas, a los que quiere inculcar tres premisas principales: su idea sólo pasa por el protagonismo con el balón; ese protagonismo no puede ser traicionado como en el Camp Nou ni tampoco llevar a la ansiedad; la paciencia será clave ante un rival como el Mallorca, que vive de interrumpir el juego de forma continua, algo que puede crispar a los futbolistas del Sevilla y a su afición. Saber medir los tiempos será fundamental. Que no cunda la impaciencia, también.

Porque el Mallorca es uno de los equipos que más corta el juego de manera continua. De hecho, es el segundo equipo de Primera División que más faltas ha cometido hasta ahora, sólo superado por la Real Sociedad, y el que más tarjetas amarillas ha visto en 20 jornadas, hasta 74. En cambio, sus futbolistas tienen bien aprendida la lección y esa cantidad de amonestaciones no redunda en merma de efectivos: sólo ha sufrido dos expulsiones, por las siete que suma el Sevilla.

Medir las pulsaciones bien ante el previsible choque de fricción continua será fundamental. Medirse para intentar buscar la profundidad con precisión y también para no entrar al cuerpo a cuerpo que propondrá el Mallorca de Javier Aguirre. El equipo de Sampaoli debe evitar sobre todo dejarse llevar por impaciencia y que ésta lo lleve a meterse en los atajos de los rifirrafes o los centros a la desesperada para goce de la muy poblada defensa bermellona, que ya se vio cómo se las gastó para desquiciar a Vinícius, un futbolista que, por otro lado, está demasiado expuesto a todo tipo de roces dialécticos con los rivales de turno.

Lo del Camp Nou no debe pasar factura, más allá de la realidad de que el Sevilla perdió posiciones en la tabla y de nuevo mira hacia abajo con inquietud. Pero en cuanto al juego, el accidente ante el Barcelona debe ser olvidado una vez analizado internamente, porque el Mallorca le va a realizar otro tipo de oposición diametralmente opuesta, ofreciéndole el balón en lugar de arrebatándoselo para crispar a los de Sampaoli con interrupciones de juego y frenéticos ataques ante los que debe estar muy atenta una zaga que el argentino debe recomponer de nuevo.

Las principales incógnitas del once atañen a la formación del trío de centrales y el carril diestro. Si bien Sampaoli defendió a Montiel, no sería de extrañar que, en vista de que Jesús Navas aún no está al 100% y de que el Mallorca hará un repliegue intensivo, actuara en la derecha Ocampos. Por dentro, el Sevilla requerirá mucha precisión y puede que actúen de interiores Suso y Rakitic, con la opción de Óliver Torres por ahí. Pero lo principal será tener paciencia, con ritmo, balón, llegada, y con paciencia.