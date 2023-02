Sampaoli: "Si choca nuestra ansiedad con su tranquilidad tendremos un problema"

Jorge Sampaoli mostró su preocupación por la forma tan fea de perder en el Camp Nou, donde se sintió "dominado los 90 minutos". "El plan no era ése. El plan era otro y no se pudo desarrollar", dijo el argentino, que espera que su equipo "pase página rápido" y vuelva a ser "protagonista", que es lo que él busca siempre. Eso sí, advirtió de que el sólido y aguerrido Mallorca requerirá "paciencia en el volumen de ataques", sin caer "en la ansiedad frente a su tranquilidad".

Pese al feísimo borrón contra el Barcelona, el argentino habló de ilusión: "Se llega con la misma ilusión de siempre, de cada partido. Tenemos un partido muy difícil porque viene un rival muy motivado después de ganarle al Real Madrid en su casa, un equipo que corta mucho el juego, que aprovecha mucho la fractura de los partidos y genera mucha incomodidad así, y tenemos que estar preparados."

Por ello, Sampaoli tiene varios tocados, Rekik es baja por una tendinosis en el tendón de Aquiles, Jesús Navas acaba de superar su lesión, igual que Alex Telles, Papu debe operarse el tobillo... El estado físico preocupa también: "El partido del Barcelona tuvo consecuencias, jugadores que terminaron incómodos como Acuña, Rekik, Jordán que tuvo un problemita. Se han ido recuperando... Jesús también, pero sólo tuvo dos entrenamientos. Vamos a tratar de disponer de los jugadores que mejor están. Para estos partidos necesitamos jugadores que estén al cien por cien más allá del nombre propio".

Ser protagonista siempre

Lo del Camp Nou copó buena parte de su comparecencia. "A mí anímicamente no me modifica ni la derrota ni la victoria, la forma me modifica. Cuando un equipo no la forma que el entrenador quiere el entrenador tiene cierta preocupación. Muchos equipos han jugado ahí de esa forma y nosotros no tenemos ese sentimiento, de sentirme tan dominado en un partido y es lo que traté de comunicarles a los futbolistas".

El argentino instó a mirar ya el siguiente capítulo. "El fútbol no te da tiempo. El Mallorca venía de perder con el Cádiz y le ganó al Real Madrid. Hay que reaccionar rápido, dar vuelta a la página y saber que este equipo debe protagonizar contra cualquier equipo y en cualquier lugar. Ahora, en el partido con el Rayo, tenemos que tener un criterio, una cultura general, que nos permita saber quién somos y mantenerlo en el tiempo, más allá de cualquier evento como un resultado fortuito o negativo".

Preparación para tener el balón

Sampaoli fue bastante autocrítico con lo del Camp Nou. "Nosotros necesitamos borrarlo, pero no podemos borrarlo. La necesidad de borrarlo es para no tener complejos en el partido que viene, y la obligación del entrenador es borrarlo para que no se vuelva a repetir. Nosotros no podemos estar 90 minutos sin jugar, no solamente sin atacar, sin jugar, sin tener relaciones con el balón, que estamos toda la semana buscando eso, fue una semana abocada a tener el balón y lamentablemente no se pudo".

Ansiedad frente a tranquilidad

Quizá lo que más preocupe a Sampaoli no sea lo acaecido en Barcelona, sino la ansiedad que podría cundir en su equipo si, en su situación, no le puede hincar el diente al Mallorca, que sí tiene tranquilidad. "A diferencia de nosotros, que este grupo de futbolistas tiene una exigencia por el lugar que ocupa, ellos tienen la tranquilidad por el lugar que ocupan. Si nuestra ansiedad por el lugar en la tabla choca con su tranquilidad vamos a tener un gran problema. Nosotros tenemos que transformar la obligación en paciencia, en volumen, en valentía, en disposición, en agresividad... Si no terminaremos sometidos a la capacidad que tiene ese equipo".

"Creo que es un equipo que tiene claro a lo que juega, se siente cómodo sin balón, no lo necesita. Presiona muy diferente cuando juega de visitante a cuando lo hace de local y seguramente está en un gran momento", siguió diciendo del Mallorca.

Alejar a Muriqi del área

El juego directo y los centros en busca de Muriqi será un recurso a evitar por el Sevilla. "Cuando se dispute el balón, ellos contragolpean muy bien en los canales externos, tiene a Muriqi que pone de frente a los volantes que están por atrás, tienen muy buena transición que termina con centros a un delantero que están en muy buen momento. Entonces hay que tratar de tener a Muriqi muy lejos del arco nuestro. Y eso va a ser a través del dominio con el balón"

Paciencia en el volumen de ataque

Cada partido es diferente. En Barcelona lo que me sorprendió y me preocupa es que deberíamos haber salido a jugar de otra forma. En este partido los inconvenientes van a estar en la precisión. Si no estamos muy precisos, vamos a sufrir contra un equipo que presiona con líneas cercanas, con un equipo que gana muchos duelos, y eso lo dice la estadística. Va a ser un partido en el que vamos a tener la paciencia del volumen de ataque que nos permitan generar incomodidad a una defensa bien consolidad. Si queremos atacar rápido vamos a ser neutralizados, porque tienen muchos jugadores dentro del área y de ahí salen situaciones ventajosas para el rival".

Recuperar a Montiel

El futbolista que quedó más retratado en el Camp Nou fue Montiel. Urge recuperarlo, aunque Sampaoli tiene plena confianza en él. "El rendimiento de Gonzalo tiene que ver también con el rendimiento del equipo. Cuando el equipo es dominador y se planta en tres cuartos para delante es un agente de ataque muy importante, porque tiene mucha profundidad y logra generar desde la banda derecha. Sin balón, cuando no recibe la ayuda que no recibió en el Camp Nou, sufrió procesos de inferioridad numérica que no lo favorecieron en ese partido. Hay ahora un seleccionador argentino con nuevas ideas y yo tengo confianza en que va a terminar creciendo mucho en esta etapa".

Los tres esquemas de Sampaoli

Ante las reiteradas preguntas sobre la derrota ante el Barcelona, Sampaoli explicó su versión y desbrozó cuáles son sus tres dibujos sobre el césped. "Nosotros como cultura tenemos el 5-4-1 en bloque bajo, el 3-4-3 en bloque intermedio y el 3-2-5 en bloque alto y se dio solamente el primero. No era el plan del partido, por las capacidades de los nombres propios que estuvieron presentes en el partido, queríamos intentar tener la pelota, pero todo el tiempo estuvimos sin la pelota. Y eso tiene diversos análisis. En lo que me toque a mí, el equipo estuvo en 5-4-1 durante 60 minutos soportando los ataques del rival, pero no incomodándolo, y el resultado es normal. No se puede jugar 90 minutos jugando de esa forma con un rival de esa calidad"

Y reconoció que, no sabe bien por qué, o sí pero no lo quiso decir, "en el Camp Nou el equipo se sometió mucho durante el partido". "Estaba predispuesto a tres momentos: el momento de ser dominado, el momento neutro y en algún momento ser dominador con la pelota. Sólo tuvo el momento de ser dominado y la estructura del 5-4-1 fue en bloque bajo".

Sobre Papu y Alex Telles

Alex Telles ha hizo con el grupo algo del entrenamiento, pero Sampaoli lo descartó para el partido con el Mallorca. "Hizo hoy una primera intervención, parcialmente. Y paulatinamente irá viendo cómo va su lesión. No es un jugador del que yo pueda disponer en el corto plazo".

Además, fue preguntado por el Papu Gómez y la influencia del Mundial en su rendimiento y su operación. "Son subjetividades. Yo no puedo dudar del dolor que siente él. No creo que un jugador se quiera intervenir el tobillo por sí solo. Vino del Mundial, siente dolor, no se le quita el dolor... se opera. No tengo herramientas para valorar eso. Él lo intentó todo para jugar, lo intentó todo. Adjudicarle a alguien que se quiera operar para no jugar en un club es muy fuerte. Se trató, entró al campo cuando le dijeron, se probó, le siguió doliendo, fue a visitar a un médico y el médico le dijo que se tenía que operar".

El derbi filiales

El domingo, el Sevilla Atlético juega el derbi frente al Betis Deportivo, con ambos equipos en una mala racha de resultados y una situación angustiante para el filial franjirrojo. Sampaoli estará pendiente, como siempre. "Siempre estamos pendientes de los partidos, siempre los vemos, porque son jugadores que están entrenando con nosotros, son nuestros futbolistas y tenemos un sentimiento por ellos y siempre esperamos que tengan su mejor rendimiento".