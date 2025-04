Ya que está la puerta abierta sigan a Pimienta

YA debe sufrirlo al entrar en un comercio o al acudir al dentista. Júnior, como si no tuviera bastante con los alfileres que se le clavan en el corazón cada vez que algún detalle de la vida cotidiana le activa un recuerdo con su padre de protagonista, también tiene que apechugar ahora con esas miradas preñadas de desafección (y con el descaro que miramos por aquí...), de algún sevillista que no alcanza a concebir por qué este joven, y con él todo el consejo de administración, aún se aferra a la mamela. A cobrar, no sólo por no hacer bien su trabajo, sino por convertir una entidad boyante y modélica hace unos años en un hazmerreír que ha perdido el respeto de muchos, incluido el estamento arbitral.

Igual que los cirujanos no operan a sus familiares por el evidente factor anímico y afectivo, Júnior debería dar un pasito al lado e irse por donde vino si realmente ama al Sevilla, ya que el daño de la gestión se pondera en pérdidas de ocho cifras en cada balance. Su mayor acto de amor a la entidad que descubrió y aprendió a querer de la mano de su padre es hacer un acto de contrición y seguir la estela de Pimienta. Acabó hace tiempo el ciclo del actual consejo, incluidos por supuesto los cooperantes necesarios que son esas familias de rancio sevillismo cegadas por el brillo metálico. Como sigan aferrados a sus mullidos sillones del palco, van a seguir provocando a esos indeseables que anteponen la espada a la palabra. Y si el termómetro de la violencia sigue subiendo, la gran víctima va a ser, claro, el Sevilla. La afición no encuentra ya un solo punto donde apoyar sus sentimientos y respirar. No basta Caparrós. Reina una suerte de irrespirable atmósfera cero y acudir a los partidos de Nervión dista mucho de ser un placer. Ojo, que además el equipo no está salvado y que debe rebañar unos seis puntos cuanto antes. Si Júnior y su consejo no se van, el hoyo es inevitable. ¿Cuánto cuestan las miradas de odio que van a sufrir en esta Semana Santa viendo cofradías? ¿Cuánto?