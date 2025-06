Quincy Promes suma más problemas con la justicia y termina arrestado en Dubái

La carrera de Quincy Promes es un claro ejemplo de cómo no se deberían hacer las cosas en el mundo del fútbol. El neerlandés cautivó a muchos equipos durante su paso por el Spartak de Moscú, siendo uno de los mejores jugadores en la goleada que el combinado ruso le endosó al Sevilla Fútbol Club un año antes de que los hispalenses se hicieran con sus servicios. Su mal rendimiento en Nervión hizo que terminase saliendo rumbo al Ajax tan sólo una temporada después, durando dos años en el combinado de Ámsterdam antes de regresar al cuadro moscovita.

Tras unos meses de inactividad, marcados por el juicio en el que se le declaró culpable por traficar con más de 1.350 kilos de cocaína, el extremo regresó al mundo del fútbol de la mano del Dubái United, país en el cual ha sido encarcelado mientras de trabaja en su extradición a Países Bajos. La condena de seis años por el ya mencionado cargamento que partió desde Brasil rumbo al puerto de Amberes se puede ver agravada, pues el jugador ha sido acusado de rebeldía al no haberse presentado a declarar, alegando sus abogados que priorizaba sus "compromisos laborales" a la investigación criminal.

/ José Ángel García

Este mismo jueves ha saltado la noticia de que el extremo ha sido detenido en su actual país de residencia, concediendo una entrevista a RTL Boulevard en la que reconoce no haberse desplazado hasta los Países Bajos para el juicio porque "ya estaba en el extranjero y me resultó difícil viajar cuando tenía obligaciones contractuales". Sin embargo, Promes parece estar dispuesto a enmendar sus errores, y reconoce que lleva "tiempo intentando ponerme en contacto con las autoridades para resolver la situación", buscando "asumir mi responsabilidad y continuar mi carrera", alegando además que puede "ir y venir unas cuantas veces cuando me llamen, y luego seguir jugando al fútbol. Eso es lo que quiero".

Un infierno en la tierra

Según ha reportado el periodista John van den Heuvel, del medio De Telegraaf, las condiciones en las que se encuentra el futbolista son dignas de una pesadilla. El redactor neerlandés ha asegurado que Promes se encuentra encarcelado en una situación prácticamente inhumana, sin apenas seguridad y con la intranquilidad de no saber cuándo será extraditado a los Países Bajos: "Parece que en esa prisión se producen violaciones a diario, ya que hay pocos guardias que realicen servicios de vigilancia. Los presos pasan el tiempo en un ambiente frío y con mucho ruido debido al fuerte aire acondicionado".