Rafa Mir y su mensaje de ¿despedida? del Sevilla

Sevilla/Parece que esta vez sí llegará a su fin. Parece que la partida de Rafa Mir del Sevilla está a punto de convertirse en realidad. Parece. Aunque con Mir nunca se sabe. El delantero subió anoche una 'storie' a la red social Instagram, en la que parecía despedirse de la ciudad hispalense a través de un mensaje críptico pero esclarecedor: un emoticono de una mano despidiéndose junto a uno de un diablo -su 'sello' personal en las redes sociales-. Podría ser también el de su regreso tras las vacaciones, pues el 4 de julio comienzan los reconocimientos médicos. En cualquier caso todo intuye que en pocos días, quizá en pocas horas, se revelará el futuro del cartagenero.

Un gesto que podría culminar la salida de Rafa Mir del Sevilla después de tres temporadas vistiendo la elástica rojiblanca y de estar los últimos cinco meses sin disputar ningún minuto. A pesar de ello parece que sigue teniendo tirón. El ariete tiene contrato hasta 2027 con la entidad nervionense y el Valencia que vuelve a pretenderle por tercera vez, está convencido de llevar a cabo la operación, abogando eso sí por una cesión con opción de compra de no más de 4-5 millones.

El mensaje del cartagenero en su última storie. / IG Rafa Mir

Este lunes, como Tribuna Deportiva adelantaba, el Valencia y el delantero han llegado a un acuerdo salarial. Esta es la parte fácil, pues el atacante está deseando salir como así lo ha demostrado con infinidad de gestos reivindicativos (todos ellos a través de las redes sociales), este último mensaje es una prueba más. Por lo que la salida de Rafa Mir después de tres temporadas en Nervión queda prácticamente encarrilada. Aunque algunas informaciones hablaban de que el traspaso podría ser lento, de desgaste entre ambas partes, todo hace indicar que las negociaciones han cogido inercia en las últimas horas a través de Rubén García, representante del futbolista e intermediario en la operación.

Desentendimiento entre clubes

En febrero, con la última ventana invernal finalizada y el sonado movimiento frustrado entre el club ché y Mir, que derivó en un llanto de aflicción del jugador en el párking del estadio, Miguel Ángel Corona, director deportivo del Valencia, dijo que “después de haber llegado a un acuerdo verbal con el Sevilla, ponen cantidades diferentes en los bonus y en la opción de compra". Es la información que dan desde la capital del Turia, aunque aquí en Sevilla su homónimo Víctor Orta respondió que el malo de la película y quien imposibilitó la operación estaba allí, en Valencia. “Podíamos tener diferencias, pero estábamos cerca de llegar a un acuerdo. Pasa el tiempo y el Valencia no responde. El asesor de Rafa dice que se sienten ofendidos por no haber sido fieles a la negociación, cuando estaba prácticamente cerrada. El Valencia no quería a Rafa Mir. Si lo hubiera querido, el Valencia tiene hoy a Rafa Mir. Después de 200 operaciones de mi experiencia, si el Valencia quería a Rafa Mir, podría haberle fichado”.

Entre tanto trasiego y con la semana entrada de reanudación de los entrenamientos, el Sevilla podrá aligerar una ficha más. Las condiciones de momento en el Sevilla son firmes, el movimiento se realizará siempre y cuando el Valencia se haga cargo de la ficha y parte de la amortización.