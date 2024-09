Sambi Lokonga y Sow, principales ausencias antes del descanso por el parón

El Sevilla ha realizado esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios su última sesión de entrenamiento de esta semana antes de irse al descanso. Con el parón internacional, los jugadores sin compromisos con sus selecciones tendrán el fin de semana libre para recuperar antes de volver a competición la semana que viene ante el Getafe de José Bordalás. Pero en esta última sesión García Pimienta ha tenido dos notables bajas en su entrenamiento respecto al día de ayer: Djibril Sow y Sambi Lokonga.

Dos ausencias y el regreso de Pedro Ortiz

Sumado a los ocho internacionales con los que no puede contar durante esta semana, no han entrenado con el Sevilla dos piezas claves en el centro del campo de García Pimienta, el suizo Djibril Sow y el belga Sambi Lokonga. Dos de los jugadores que venían ejercitándose con normalidad durante esta semana al no tener que ir con sus respectivas selecciones.

Por otro lado, la principal novedad en el entrenamiento ha sido Pedro Ortiz. El centrocampista de Palma de Mallorca se ha ejercitado con normalidad esta mañana a las órdenes de García Pimienta después de ausentarse desde el martes por un esguince lateral en el tobillo. Sin molestias aparentes, ha sido uno más en la sesión y se espera que continúe con su proceso de recuperación y de puesta a punto para que sea uno más en el grupo competitivo del técnico catalán. El propio Pimienta ya aseguró en rueda de prensa antes del partido ante el Girona que seguía con su proceso: “Nos ayudará en lo que sea necesario, da nivel en los entrenamientos, si tiene que aportar lo hará porque técnicamente es un jugador bueno. Pero lo más importante es que Pedro se recupere lo mejor posible y se reintegre al 100% con el resto del equipo”, explicó el entrenador del Sevilla.

Pedro Ortiz regresa con el grupo tras superar unas molestias / Mario Míjenz

Sin internacionales Pimienta acude a la cantera

García Pimienta también ha contado con presencia canterana esta mañana, como lo ha hecho durante el resto de la semana, para completar el grupo de trabajo. Ante las ausencias de Badé, Agoumé, Juanlu, Nyland, Barco, Montiel, Iheanacho y Lukebakio por el parón internacional, ha llamado a varios jugadores del Sevilla Atlético y ‘C’ durante estos días. Esta mañana, el catalán ha contado con Alexandro Fernández, Pochito y Álvaro Díaz, además de los ya habituales Matías Árbol y Stanis Idumbo. Muchos de los principales efectivos del filial nervionense no han estado presentes ya que preparan su cita de esta semana ante el Atlético Sanluqueño en la tercera jornada de la Primera Federación.