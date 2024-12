El Bernabéu se rindió a la leyenda Jesús Navas: "Increíble"

Llegó el día que no quería que llegase. Fue con una derrota, algo habitual en el Santiago Bernabéu, pero al menos Jesús Navas recibió el cariño de todo el estadio y del Real Madrid, que cuidó al detalle su despedida como futbolista profesional. Luka Modric le entregó una camiseta firmada por todos los madridistas antes del partido y el equipo merengue le hizo el pasillo en un gesto histórico e inédito.

Tuvo clase el Madrid para decir adiós a un futbolista de leyenda que es querido de forma universal. Se lo ha ganado con su autenticidad, su sencillez, su humilidad, su fútbol perseverante y su rendimiento en el Sevilla y la selección. Jugó su partido septingentésimo quinto (705) en el Sevilla, una cifra estratosférica. Y derramó alguna lágrima de emoción.

Hasta futbolistas contrarios le aplaudieron cuando saltó al campo en el minuto 65, momento en el que Idumbo le dio el brazalete que hasta ese momento portó Gudelj. El Bernabéu se puso en pie y hasta un recién llegado a la Liga como Mbappé se rindió a su figura y comprendió la trascendencia del momento aplaudiendo.

Jesús Navas aplaude emocionado mientras es ovacionado por el Bernabéu. / AFP7 / Europa Press

¿Qué sintió en esos momentos, al verse homenajeado por el Bernabéu? "Increíble. Es una carrera en la que he conseguido muchos títulos, pero el cariño de todo el mundo y lo que disfruté con mi gente en el Sevilla es lo mejor y también con la selección. Y aquí en el Bernabéu ha sido como cerrar el círculo con tanta gente de la selección", dijo para los medios del Sevilla.

Preguntado por qué cree que ha dejado como seña de identidad, el palaciego dijo: "Me he caracterizado por la entrega y el sacrificio. Ha habido momentos difíciles, pero lo he dado todo por el Sevilla y eso es lo mejor".

"Los dos últimos minutos estaba ya muy emocionado", dijo en la zona mixta tras el encuentro. "Son muchos días viviendo tanto cariño y amor de todo el mundo que uno explota. Me quedo con la tranquilidad de haberlo dado todo y haber hecho feliz a tanta gente", añadió.

"Lo que he vivido ha sido espectacular. Estaba recibiendo el cariño en todos los campos. Pero lo más importante es no haber cambiado desde el primer día. Dar las gracias al Real Madrid, al estadio y a su afición por el cariño porque ha sido impresionante", valoró sobre el homenaje que recibió en el Santiago Bernabéu, con un pasillo y una gran ovación.

"Lo he dado todo por mi Sevilla, por la selección. Me quedo con la entrega. He conseguido muchas cosas, pero este cariño es increíble", insistió.

Jesús Navas salta al campo mientras aplaude Mbappé de espalda junto al Santiago Bernabéu. / AFP7 / Europa Press

Jesús Navas colgó las botas en el Bernabéu tras una muy emotiva jornada. Todavía le queda la despedida homenaje en el Sánchez-Pizjuán, ya sin botas de fútbol. Una jornada para la emotividad extrema. Y el ya ex futbolista se va tranquilo por su legado. "Estoy muy tranquilo de todo el trabajo que he hecho y han cogido la idea los compañeros. Estos seis meses han sido para mí un regalo. Han captado la idea de darlo todo. Hoy por ejemplo el partido se puso difícil pero siguieron dándolo todo y ésa es la actitud.

García Pimienta se refirió a Jesús Navas tras el partido. ¿Cómo lo vio en el vestuario tras el partido? "Muy emocionado. Sabe que esto se va. Está muy orgulloso por todo lo que ha hecho y el homenaje del Bernabéu. Se va triste, pero es para que se vaya contento y feliz. Todos estamos muy orgullosos de Jesús Navas", dijo en los medios del Sevilla.

Ya en la sala de prensa, el técnico catalán dijo que "Jesús Navas debe quedarse en el Sevilla, en el puesto que él quiera. No sé decir ahora, pero debe estar ahí". "Tenemos conversaciones todas las semanas. Le he dicho que si se quería en el campo del Madrid o prefería que hubiese sido el del Sánchez-Pizjuán. Pero él quería despedirse jugando. Y ha tenido un muy bonito final. Y ahora tiene que seguir con nosotros, pero tiene que ser en una situación que se siente cómodo, en la primera plantilla, en el fútbol base... Pero que se encuentre cómodo y lo que más le interese en el Sevilla".