Saúl Níguez explica su curiosa celebración con el golf

Saúl Ñíguez sacó ayer ‘el putter’ para comenzar la remontada del Sevilla en Montilivi frente al Girona y marcar su primer gol con la elástica blanquirroja. El ilicitano lo hizo, sobre todo, con corazón y tirando del liderazgo propio de un capitán en una plantilla que, precisamente, no va sobrada de ellos. A través de un balón parado, uno de los aspectos a mejorar del equipo hispalense este curso, marcó la primera diana sevillista del encuentro tras ser rechazado su remate de cabeza. Saúl lo celebró con toda la rabia que tenía contenida por los últimos años, el duro comienzo de la temporada, las críticas y, sobre todo, por la dura lesión que sufrió el pasado mes de septiembre, la más importante de su carrera deportiva.

Saúl Ñíguez, el golf y la celebración dedicada a su hija

Tras festejar el gol con rabia junto al resto de la plantilla del Sevilla en uno de los córners de Montilivi, llamó la atención como Saúl celebró su tanto de una forma particular, simulando un golpe de golf. El centrocampista explicó que iba dedicado a su hija: “La celebración es por mi hija. Siempre que viene a despedirme antes de salir de viaje ella suele coger un palo de plástico como si le diera a una pelota. Nos gusta jugar al golf. Es un deporte que mentalmente nos ayuda mucho a mi hija y a mí y por eso ha sido la celebración”, aseguró el internacional español.

Los problemas físicos de Saúl

El golf comienza a ser uno de los deportes más populares, como el pádel, entre los deportistas de élite. Cada vez es más común ver a jugadores de otros deportes practicarlo para despejarse. Y es que Saúl Ñíguez, como reconoció tras Montilivi, ha atravesado meses muy difíciles por sus problemas musculares: “No lo estaba pasando bien, después de la lesión siempre he tenido molestias. Espero que pasen los dolores después de este gol. Tengo molestias, hago un sobreesfuerzo por intentar olvidar la lesión, juego con ciertos miedos y con ciertos dolores. Hay que gestionar estos momentos que no son buenos, debo ser egoísta y pensar en recuperarme bien para poder ayudar al equipo”, afirmó el jugador cedido por el Atlético de Madrid.

La incuestionable confianza de García Pimienta en Saúl

Sobre Saúl Ñíguez también habló al término del encuentro su entrenador, Xavi García Pimienta. El técnico catalán se ha convertido en uno de los principales defensores de uno de sus capitanes en los últimos meses, brindándole la confianza de la titularidad siempre que el ilicitano ha podido físicamente jugar. Tras la victoria en Montilivi el técnico catalán quiso agradecer a Saúl Ñíguez por su predisposición en el Sevilla públicamente y aseguró que será clave en la segunda parte de la temporada: “A Saúl hay que darle las gracias por querer jugar en el Sevilla. Ha perdonado dinero, ha decidido venir a un club que no está en su mejor momento. Está haciendo un esfuerzo muy importante para volver a ser el jugador que es. Tiene muchísimo nivel y seguro que va a hacer una segunda vuelta brutal”, afirmó el catalán.