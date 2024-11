Saúl: "Me fui a hacer parte de la recuperación en Madrid, mentalmente no estaba bien"

Saúl Ñíguez está a punto de subirse al tren del Sevilla. El mediocentro ilicitano lleva más de una semana entrenándose con el equipo después de dejar atrás la lesión muscular que sufrió el 24 de septiembre frente al Valladolid. Aquello fue un golpe duro para él pues llegó a Nervión con la idea de ser una referencia. Y ya parece dispuesto a ello. "Me encuentro mucho mejor, cada día que pasa coges más ritmo. Llevo seis días entrenando con el equipo y si el doctor me lo permite, estaré disponible para lo que diga el míster", dijo este viernes, cuando fue el protagonista de la rueda de prensa intersemanal.

El futbolista está deseoso de contar ya para lo que vino a Sevilla después de un inicio complicado con dos partidos de sanción y la lesión más grave de su dilatada carrera. "Lo más prudente es ir cogiendo ya ritmo de partido, sensaciones y poder volver a encontrarme tras una lesión larga. Tengo ganas de devolver ese cariño porque el inicio ha sido complicado con la expulsión y la lesión. A pesar de ello estoy muy contento y quiero devolver ese cariño en el terreno de juego".

El ilicitano reconoció la impotencia que ha vivido durante su periodo de recuperación: "Lo he vivido con mucha frustración porque es mi primera lesión de este estilo y me ha costado. El día que entrenamos antes del derbi en el estadio lo pasé muy mal y me fui a hacer parte de la recuperación en Madrid porque mentalmente no estaba bien. Pero allí también echaba de menos el día a día. Me di cuenta de que puedo aportar siempre, aunque sea desde la grada o el banquillo. Mi intención es estar cerca para aportar mi experiencia. Me tocó hacerlo desde fuera, la semana pasada ya en el banquillo y más participativo. Ahora tengo que intentar ya aprovechar los minutos".

En espera de su liderazgo

Saúl es consciente de lo que se espera de él en el Sevilla, de la importancia de que empiece a aportar su experiencia en una plantilla nueva y joven, y eso también lo ha afectado anímicamente. "Tenemos un grupo muy joven y eso me posiciona en un determinado lugar. Llevo 13 años en Primera y pudo aportar mi experiencia. Tener un equipo joven tiene sus cosas buenas y malas. Cuando haya que apretar, que lo hagan a la gente con más peso. Como vimos con Isaac, el otro día estuvieron con él cuando falló y en la siguiente dio una asistencia. Hay que darle a la afición para que ellos nos den. Se puede tener más fortuna o no, pero si lo dejas todo, la afición te lo devuelve para poder ganar el partido".

Y pidió que vuelva a existir esa comunión equipo-afición que tanta sinergia crea cuando se da: "Lo mejor es que estemos todos unidos, sabiendo en la situación en la que estamos. El otro día no era una situación cómoda, pero con unos gritos de ánimo se puede cambiar un partido. Cuando el ambiente es inestable, para el jugador más joven puede costar un poco más. Los que tenemos más experiencia estamos aquí para acompañarles en el proceso. Cuando el Sevilla y la afición están a una, el campo es terriblemente duro para los rivales".

Y también habló del próximo rival, un Osasuna que está muy fuerte esta temporada como quinto clasificado. "Lo afrontamos bien, sabiendo que son un grandísimo rival en una dinámica muy buena. Cada vez que los veo tienen alegría en su fútbol y tienen clara su idea. Vamos a competir de tú a tú, pero lo importante es centrarnos en nosotros en esta semana tan larga. Hay que gestionarlo mentalmente y llegar frescos para mostrarle a nuestra gente esa ambición y esas ganas".,,,