Saúl: "La roja ha marcado y no es para tanto"

Saúl se erigió en portavoz de la indignación del vestuario sevillista ante las cámaras de Movistar tras el encuentro. El mediocampista, con el brazalete de capitán, no entendió por qué el VAR no instó a revisar la roja a Lukébakio y sí lo hizo con la roja a Ibáñez que se quedó en amarilla. "Es momento muy duro para el equipo. Habíamos empezado muy bien el partido dominándolo y haciéndolo muchas cosas bien y la roja ha marcado el partido. Jugar con uno menos 60 minutos...", comenzó Saúl en las cámaras de Movistar.

"La roja no es para tanto", continuó el futbolista cedido por el Atlético en referencia a la polémica roja a Lukébakio en el minuto 32. "Es una jugada que nos pita falta a favor, porque sabe que es falta ya que lo está agarrando todo el rato. No es una jugada que le dé un codazo en la cara, se quita el jugador encima... Parece que pueda ser una excusa, pero es que las imágenes están ahí. Es una pena que los de afuera no le ayuden porque los de fuera pueden interpretar otra cosa y se quitan de en medio. Y si hay herramientas deben usarlas bien como han hecho con la roja a Osasuna. A lo mejor el árbitro ha interpretado que es roja y luego el VAR interpreta que no. Que sea así para ambos equipos".

Sobre la forma en que el Sevilla afrontó el partido desde el minuto 32 dijo: "Orgulloso del esfuerzo del equipo porque hemos hecho ocasiones para empatar. Pero el equipo está muy tocado y jodido de no conseguir puntuar ni conseguir los tres puntos".

Se le recordaban las ocasiones que tuvo el Sevilla en la segunda parte: Agoumé, García Pascual, el propio Saúl, Peque ya casi al final... "Hemos hecho las cosas muy bien. Hemos sido fuertes mentalmente para hacer un sobreesfuerzo. Pero al final con esto no nos vale. Debemos darnos cuenta de que tenemos que meter una marcha más para puntuar".

Con el Sevilla-Leganés ya como una final por evitar el descenso, a Saúl se le sugiere que si se ha metido en un lío el equipo nervionense: "Cuando te ves ahí es incómodo. Al equipo lo penalizan con muy poco. Con todas las cosas buenas que hace nos cuesta mucho meter goles y muy poquito encajarlos. Cualquier detalle se vuelve en contra. El equipo está junto y tenemos que aguantar el momento duro, que si estamos juntos lo sacaremos".