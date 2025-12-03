El Sevilla anuncia que agotará las vías de la justicia deportiva y ordinaria en sus recursos a las sanciones

El Sevilla FC, a través de un comunicado oficial que ha publicado en la tarde de este miércoles, ha anunciado que presentará recursos por las sanciones impuestas de cierre parcial por tres partidos al estadio Ramón Sánchez Pizjuán y de dos encuentros de suspensión para Isaac Romero tras el derbi del pasado domingo y que llegará hasta la justicia ordinaria para conseguir rebajar las sanciones

El club no acepta la imposición del Comité de Disciplina de tres partidos de cierre parcial de la grada baja de Gol Norte y 45.000 euros de multa por el lanzamiento de "varias botellas, algunas de ellas llenas, y mecheros", según redactó en el acta el jiennense José Luis Munuera Montero, en la recta final del Sevilla-Betis y de dos partidos de sanción a Isaac por su expulsión con roja directa tras una entrada a Valentín Gómez "sin estar en disputa del balón".

“Una vez conocidas las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol al Sevilla FC tanto de cierre parcial por tres partidos del Ramón Sánchez-Pizjuán como a Isaac Romero por su expulsión de otros dos encuentros, la entidad comunica que recurrirá ambas sanciones. En primer lugar, el Sevilla FC recurrirá el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán por los hechos sucedidos en el derbi, haciéndolo tanto en instancias deportivas como ordinarias”, ha indicado el Sevilla en un comunicado oficial.

“Asimismo también será recurrida la sanción de dos partidos impuesta a Isaac Romero por su expulsión en el encuentro”, agrega la nota del club.