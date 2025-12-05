Reacción inconclusa del Sevilla Atlético ante un Nástic más eficaz (1-2)

El Sevilla Atlético perdió este viernes en el estadio Jesús Navas frente a uno de los potentados de la Primera RFEF: el Gimnàstic de Tarragona, que lucha por el ascenso de categoría. Dos goles en la primera mitad del equipo catalán condenaron a los chavales que adiestra Luci, quien encajó su segunda derrota en cinco encuentros tras la de su debut en Sabadell. Fue su primera en casa después de dos empates y el triunfo precedente.

El filial no pudo dar continuidad al triunfo sobre el Marbella de la anterior jornada, definido por un gol de Nico Guillén. En esta ocasión fue Álex Costa quien intentó insuflar vida al segundo equipo sevillista con un tanto en la segunda mitad que abrió la espita de la esperanza para los locales. Pero todos los intentos fueron vanos y volaron los tres puntos del Jesús Navas.

El acierto del conjunto catalán en la primera mitad resultó definitivo pese a que los hispalenses se repusieron a los goles de Pau y Montalvo en una sobresaliente segunda mitad en la que bien merecieron, cuando menos, el empate. De hecho Nico Guillén (75') e Ibra Sow (96') estuvieron muy cerca de lograrlo. Pero la eficacia venía vestida del rojo del Nástic.

El filial sevillista abrió las hostilidades con una primera llegada de de Raihani y Collado. Pero sería el Nástic el que se adelantó gracias a un cabezazo muy cercano de Pau en el minuto 16. El equipo catalán se agarró bien al partido y estuvo muy bien plantado durante la primera mitad. Después de un avance por la banda izquierda Montalvo hizo el 0-2 en el minuto 40.

La reacción y el gol de Álex

Luci hizo reaccionar a su equipo con tres cambios de una tacada al descanso. Con Rivera al mando ahora de la medular empezó a encontrar resquicios el Sevilla Atlético. Ibra Sow puso a prueba a Dani Rebollo, pero el meta no sólo desvió su disparo raso sino que repelió en segunda instancia el remate de Collado.

El partido se había volcado hacia el área del Nástic y Álex Costa encontró el premio a la insistencia sevillista en el minuto 66. Tuvo clase en su estreno como goleador sevillista el atacante del filial.

Luego llegaron las clarísimas ocasiones de Nico Guillén e Ibra Sow en el tramo final. Les faltó una pizca de fortuna para dar con el gol. Y en la última acción del partido Pujol derribó a Sergio Martínez en el área. Luci pidió la revisión de vídeo arbitraje, pero el colegiado desechó pitar penalti y señaló el final del encuentro.

Sevilla Atlético: Alberto F., Espiñeira (Bakary Sow, minuto 83), Iker Muñoz, Sergio M., D. López; L. Dasilva (Rivera, minuto 46), Nico Guillén, Edu Altozano (Alexis Ciria, minuto 46); Collado (Alcaide, minuto 66), Raihani (Álex Costa, miniuto, 46) e Ibra.

Árbitro: Daniel Clemente Manrique, del comité tinerfeño. Amonestó a Edu Altozano, Alberto Flores, Alba, Baselga, Pau.

Goles: 0-1: Pau, minuto 16. 0-2: Montalvo, minuto 40. 1-2: Álex Costa, minuto 66.