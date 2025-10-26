El Sevilla Atlético logra un triunfo de oro ante el Hércules (2-0)

Seis jornadas después, el Sevilla Atlético logró el segundo triunfo del curso, tres puntos de oro con los que abandona el deshonroso puesto de colista, que cede al Betis Deportivo. El equipo de Jesús Galván se impuso en la segunda mitad a un clásico como el Hércules. La victoria llegó en la segunda parte, merced a un gol de penalti que transformó Collado y otro tanto ya en el alargue del recién ingresado José Antonio Bozada, con un gran gesto técnico de vaselina.

La lluvia hizo acto de presencia en la primera parte y condicionó algo el juego, debido a un fuerte aguacero que empapó el césped. En el tramo inicial el filial pidió la expulsión con roja a De Palmas por derribar sin opción de llegar al balón a Miguel Sierra tras un lanzamiento en largo del portero Alberto Flores al espacio. El atacante franjirrojo encaraba la portería.

Eso ocurrió en el minuto 7. Y poco después de nuevo fue protagonista Miguel Sierra con un zurdazo de volea en la mejor llegada del Sevilla Atlético filial durante el primer periodo.

Tras el descanso el Sevilla Atlético salió con más intensidad y apretó al Hércules. Ibra gozó de un claro mano a mano frente al meta Carlos Abad, que realizó una gran estirada para salvar el 1-0. En pleno zafarrancho franjirrojo llegó la jugada delpenalti, tras una caída en el área de Collado. El propio mediapunta algecireño se encargó de lanzar la pena máxima.

El filial contrarrestó los intentos de un Hércules que reaccionió en busca del empate. Y buscó cogerle las espaldas al contraataque. Miguel Sierra, Isra e Ibra protagonizaron las mejores llegadas. Hasta que ya en el alargue del partido José Antonio Bozada llevó la euforia al filial y a los casi setecientos espectadores que desafiaron el inestable tiempo con un gran gol.