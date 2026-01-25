El Sevilla Atlético no levanta cabeza con Luci (2-0)
El filial sevillista, en el que debutó el recién llegado Pedraza, cae ante un rival directo, el Juventud de Torremolinos, y ve la salvación a 6 puntos · El filial no ha ganado aún en 2026 y lleva 4 jornadas sin marcar
El Sevilla Atlético sigue sin reaccionar y acumula cuatro jornadas sin ganar y sin marcar un gol. Y no sólo eso, sino que los de Luci Martín cayeron en tierras malagueñas ante un rival directo en la lucha por la salvación, el Juventud de Torremolinos, equipo que los precede en la tabla clasificatoria y que tras este resultado se va a seis puntos de diferencia.
El filial sevillista, en el que debutó el recién llegado José Pedraza, sobrino del jugador del Villarreal y que firmó esta misma semana procedente del Antoniano, no sabe lo que es ganar en 2026. La milagrosa remontada ante el Sanluqueño con dos goles en el descuento fue la última alegría de los nervionenses, que desde entonces han perdido ante Algeciras (3-0) y Torremolinos (3-0) y han empatado frente a Villarreal B y Hércules, ambos con 0-0.
Y todo pese a que en los primeros compases dominaron a su rival e incluso se pudieron adelantar en una ocasión de Ibra Sow, una situación que duró poco, ya que los locales se adueñaron de la situación y se adelantaron por medio de Cristóbal antes de la media hora. Alberto Flores mantuvo al filial en el partido, hasta que Pito Camacho asestó la puntilla.
Ficha técnica
2 - Juventud Torremolinos: Fran Martínez; Edu López, Jesús Hernández (Dani Fernández 74’), Javi Mérida, Fran García; Climent, Cristóbal (Gallego 74’), Iban Ribeiro; Peque Polo, Camacho y Pito Camacho (Bozada, 85’).
0 - Sevilla Atlético: Alberto Flores, Miguel (Jorge Moreno, 46’), Jalade (Alcaide, 80’), Sergio Martínez, D. López, Nico Guillén (Pedraza, 70’), Edu Altozano (Collado, 46’), Rivera, Isra, Ibra Sow (Manuel Ángel, 70’) y Álex Costa.Árbitro: Martínez Montalbán (murciano). Amonestó a Miguel, Nico Guillén, Edu López, Jesús Hernández, Fran García, Cristóbal y Climent.
Goles: 1-0 (24’) Cristóbal. 2-0 (70’) Pito Camacho.
Incidencias: Partido de la vigésima primera jornada en el grupo 2 de Primera RFEF disputado en El Pozuelo.
