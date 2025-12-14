El Sevilla Atlético no puede con el líder, pero roza el empate (1-0)

El Sevilla Atlético sucumbió en su visita al líder Atlético Madrileño en un duelo de filiales al que no le perdió la cara y en el que le faltó una pizca de suerte para no perder la dinámica positiva que inició la pasada jornada tras su triunfo ante el Marbella, el primero y el único desde que Luci Martín tomó el relevo de Jesús Galván. Los nervionenses no pudieron sumar y siguen en zona de descenso.

El Sevilla tuvo una ocasión clara en los primeros compases del partido cuando Ibra Sow, incomprensiblemente, no fue capaz de introducir el balón en la portería rival a un metro de la raya de gol y sin portero. Su remate se le fue al larguero cuando lo más difícil era no meterla dentro.

Eso no lo iba a perdonar el líder de la categoría y Martín Bellotti, a los 18 minutos, recogía un balón en las inmediaciones del área para, algo escorado a la izquierda, soltar un derechazo para sorprender a Rafa Romero. El 1-0 desactivó a un Sevilla más preocupado de defender y de amontonar jugadores en su campo. Ibra, en un malísimo remate de cabeza, protagonizó la última llegada de los de negro antes del descanso, al que se pudo llegar con el segundo gol de los colchoneros si no fuera porque un remate fallido de Bellotti no castigó un error garrafal de la defensa.

Luci intentó activar el ataque con la salida de Isra Domínguez y el antequerano metió cierta velocidad al juego, pero los de Fernando Torres estuvieron cerca de aumentar su ventaja. Otra vez Bellotti lo intentó en un mano a mano claro, pero se topó con Rafa Romero. La más clara para el Sevilla estuvo, sin embargo, en la cabeza de Pablo Rivera, pero no dirigió bien el centro de Bakary Sow.

Luci pidió el VAR ante un posible penalti sobre Ibra, que el árbitro no señaló. El Sevilla fue mejorando con los cambios y en la recta final Isra Domínguez, en una contra, rozó el empate con un disparo raso que dio en el palo por fuera. Alexis Ciria también lo intentó con un disparo lejano que se fue alto.