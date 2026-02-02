El Sevilla Atlético refuerza la defensa con dos incorporaciones

El Sevilla Atlético mueve ficha en el mercado con el objetivo de revertir su situación. El filial sevillista, inmerso en puestos de descenso refuerza su línea defensiva con dos incorporaciones: Valentino Fattore y Aston Da Silva.

El Sevilla ha anunciado el regreso de Valentino Fattore, nieto del histórico Héctor Horacio Scotta. Fattore se formó en la cantera blanquirroja desde edad benjamín, pasando por todas sus categorías hasta la temporada 2022/23. Durante su etapa en el Sevilla Atlético disputó 77 partidos oficiales y marcó nueve goles, además debutó con el primer equipo en un encuentro liguero ante el FC Barcelona en 2021.

Tras su salida del club, el defensa inició una nueva etapa en el Aris de Salónica, en tierras griegas, donde disputó once encuentros oficiales y anotó un gol a lo largo de dos temporadas. En octubre de 2024 regresó a España para firmar por el Marbella, rival directo del filial sevillista en la lucha por la permanencia, con el que disputó once partidos antes de rescindir su contrato la pasada semana. Su vuelta al Estadio Jesús Navas supone un refuerzo inmediato en términos de experiencia, liderazgo y conocimiento del entorno, factores clave en la pelea por abandonar los puestos de descenso.

Junto a él llega Aston Da Silva dos, defensa central que también puede actuar como lateral. Con 1,85 metros de estatura, aterriza en Sevilla procedente del PSV Eindhoven sub-19, academia a la que llegó en el verano de 2024 tras formarse en el Racing FC Union Luxemburg. Un futbolista que es internacional sub-19 con Luxemburgo y firma por lo que resta de temporada y tres campañas más, hasta junio de 2029, siendo una apuesta de futuro del club.

Dos incorporaciones para reforzar la zaga de Luci, que encadena cinco encuentros consecutivos sin ganar. El próximo domingo el filial rojiblanco se medirá al Cartagena, en otro duelo directo para el Sevilla Atlético, ya que se encuentra en la décimoquint posición, aunque la diferencia entre ambos equipos es de ocho puntos.