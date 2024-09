La opción de Depay se complica, el Sevilla busca alternativas

El mercado en el Sevilla sigue abierto. La posible salida de Ocampos al Rayados, con el que el club de Nervión está negociando la cifra de su traspaso, que se daría por bueno si se acerca a los 8 millones de euros, dejaría un hueco importante que la dirección deportiva quiere llenar con un futbolista de corte ofensivo. Ahí ha surgido el nombre de Depay, aunque no es el único.

La opción del internacional neerlandés cumple dos condiciones: está sin equipo y es un delantero con gol. Le falta una fundamental, la económica. En el Atlético de Madrid cobraba un auténtico dineral, unos doce millones de euros brutos, y el futbolista sabe que para venir al Sevilla tendría que rebajar muchísimo ese caché, hasta dejarlo en una tercera o cuarta parte.

Depay ya está al tanto del interés del Sevilla, según ha confirmado su abogado, Sebastiën Ledure, y sí le interesaría la parte deportiva de la oferta y nada la parte crematística. Está a la espera de una oferta superior económicamente que podría venir del fútbol árabe, por ejemplo.

En este contexto, Víctor Orta está obligado a rastrear el mercado en busca de otras opciones, y no hay tantos futbolistas sin equipo, condición sine qua non para poder ser inscrito en LaLiga fuera de plazo, que responda a los perfiles que necesita el Sevilla, no sólo el de delantero, también el de mediocampista organizador y con gol, por ejemplo.

La dirección deportiva quiere acelerar estas gestiones, empezando por el traspaso de Ocampos, para que el futbolista que lo reemplace aproveche las dos semanas del parón liguero para adaptarse a su nuevo equipo. En breve debería haber noticias al respecto.