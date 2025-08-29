El Sevilla entrena con siete bajas a la espera de Azpilicueta y los últimos refuerzos

El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este viernes de mañana por última vez antes de viajar a Girona, donde tendrá un duelo importante en estos primeros compases de la temporada para alejarse del descenso. Sevillanos y gerundenses aún no saben lo que es puntuar este curso, mostrando además una imagen parecida en las dos primeras jornadas que no contenta a sus respectivas aficiones. Matías Almeyda se encuentra ante un partido que puede parecer irrelevante debido a lo temprano de su fecha, pero que se antoja fundamental para ganar sensaciones positivas.

Para el duelo en Montilivi, el técnico argentino no podrá contar con los lesionados Adnan Januzaj, Akor Adams, Joan Jordán, Djibril Sow, Dodi Lukebakio y Ramón Martínez; siendo la sorpresa de la sesión un Álvaro Ferllo que no ha pisado césped. El guardameta, descarte absoluto y cuya salida es una prioridad para la entidad nervionense, ha realizado trabajo específico y su presencia en esta jornada está totalmente descartada, más aún teniendo en cuenta que no se encuentra inscrito. Odysseas Vlachodimos tampoco forma parte de la plantilla hispalense a ojos de LaLiga, aunque en la entidad blanquirroja trabajan a destajo para que pueda estar disponible ante el cuadro gironí.

Odysseas Vlachodimos saluda tras firmar su contrato con el Sevilla. / Sevilla FC

César Azpilicueta ya se encuentra en la capital andaluza para firmar por el Sevilla Fútbol Club, siendo el cuarto refuerzo de un equipo necesitado de caras nuevas. Las salidas de Stanis Idumbo y Loïc Badé deberían servir tanto para tapar huecos como para afrontar el final de un mercado en el que Antonio Cordón deberá cumplir su promesa para con el sevillismo. El director deportivo del combinado blanquirrojo aseguró que los coletazos de esta ventana de traspasos serían definitivos, por lo que le quedan pocos días para terminar de colocar las fichas sobre el tablero de ajedrez.

En Girona, Matías Almeyda sí podrá contar con Gabriel Suazo y Alfon González, cuya inscripción es fundamental para el once de este sábado. El rosario de bajas del Sevilla es amplio, más aún si tenemos en cuenta los descartes que no cuentan para el técnico argentino. A poco más de 24 horas para el choque en tierras catalanas, los hispalenses afrontan con ilusión un duelo en el que conocen sus necesidades propias y las de su rival. Montilivi no se lo pondrá nada fácil a un equipo que la pasada campaña consiguió ganar allí in extremis gracias a un gol de Dodi Lukebakio en el minuto 88.