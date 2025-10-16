Sólo falta Akor Adams de los internacionales; Nianzou y Alfon siguen al margen

Matías Almeyda ha dirigido en la mañana de este jueves el penúltimo entrenamiento previo al encuentro de este sábado entre el Sevilla y el Mallorca en el Ramón Sánchez-Pizjuán (14:00), un encuentro que no variará de horario pese a que de nuevo se esperan temperaturas lindando los 30 grados, aunque podría bajar con el paso de los días. En el entrenamiento ya han estado Gudelj y Nyland. Sólo falta de los siete internacionales Akor Adams.

El delantero nigeriano debutó en esta ventana de selecciones con éxito. Su estreno como suplente lo coronó con el gol a la postre del triunfo sobre el Lesoto la semana pasada y el martes fue titular por primera vez con Nigeria, que aún tiene la posibilidad de meterse en el Mundial. El delantero ya regresa a Sevilla y es esperada su llegada en la jornada de hoy. En el entrenamiento vespertino de este viernes ya podrá entrenarse.

Seguramente no contará como titular para Almeyda frente al Mallorca por el largo viaje y la disputa de dos partidos oficiales decisivos. Y tampoco podrá contar todavía el técnico argentino con los dos últimos futbolistas que han salido de lesión: Nianzou y Alfon.

Ambos tampoco han comparecido con el grupo de entrenamiento este jueves y continúan realizando trabajo específico de readaptación a la competición. No sufrieron dolencias graves. El central se lesionó muscularmente de forma leve contra el Villarreal con los cambios hechos y el mediapunta sufrió un esguince de tobillo en Mendizorroza.

En espera de Akor Adams, anteriormente se fueron incorporando a la disciplina sevillista los otros seis internacionales. El primero fue Suazo, el lunes pasado, dado que solamente jugó con Chile un amistoso el viernes. El martes ya regresó Vlachodimos y el miércoles lo hicieron los dos suizos, Sow y Rubén Vargas, que sí estarán disponibles al igual que Nyland y Gudelj, los últimos en aterrizar para entrenarse ya este jueves a dos días del partido.