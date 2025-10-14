Akor Adams, titular en la estéril goleada de Nigeria (4-0), que se queda sin Mundial

La selección de Nigeria obtuvo un contundente pero estéril triunfo sobre Benín (4-0) en la jornada decisiva de la Confederación Africana ara la clasificación al Mundial 2026. Akor Adams, que había abierto la espita de la esperanza de las Súper Águilas con el gol del triunfo en su debut, la jornada anterior sobre Lesoto (1-2), fue titular por primera vez con la absoluta de su país en esta cita clave.

Sin embargo, Nigeria necesitaba ganar y que no lo hiciera Sudáfrica, que se impuso en su feudo a Ruanda (3-0). Los tres goles de Osimhen y el de Onyeka, que relevó a Akor Adams en el 74, de poco sirvieron ya que Nigeria quedó segunda pero con menos puntos que otros cuatro segundos de sus grupos que se clasifican para los play offs que definirán qué equipo africano jugará la repesca para el Mundial.

De este modo, Akor Adams iniciará su regreso al Sevilla con la satisfacción de su primera titularidad y su participación en el triunfo, aunque con la decepción de la no clasificación para el Mundial, algo que era ya complicado. En la jornada del lunes ya se incorporó a las órdenes de Matías Almeyda Odysseas Vlachodimos, que regresó a la titularidad después de mucho tiempo con Grecia en la derrota frente a Dinamarca (3-1), un resultado que deja ya sin opciones matemáticas a los helenos para ir al Mundial.

Sí este martes también Nyland como titular con Noruega, en un amistoso que empataron los nórdicos en casa frente a Nueva Zelanda (1-1).

Así pues, Akor Adams y Vlachodimos ya han confirmado que no estarán en el Mundial, aunque el nigeriano, si sigue siendo llamado por Nigeria, disputará la Copa Africana de Naciones, que se juega entre diciembre y enero, dependiendo de hasta dónde lleguen las Súper Águilas en la competición africana.