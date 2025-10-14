El Sevilla, tras alcanzar el tope de abonos con asientos, logra el récord de socios

El sevillismo, pese a que el Sevilla viene arrastrando una deriva que ha producido un fortísimo cisma entre la afición y la directiva, sigue siendo fidelísimo a su equipo. Precisamente en los años de déficit económico y de lucha por la permanencia, como ocurrió en las tres últimas temporadas, no sólo se ha mantenido la cifra de abonados sino que se ha incrementado, hasta el punto de firmar un nuevo récord en el campo de los socios.

La campaña de abonos se cerró con 38.698 socios abonados con derecho a asiento. Esta cifra representa la máxima que permite la capacidad del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán cumpliendo la normativa de LaLiga. Pero a esa elevada cifra suma más de 17.000 abonados sin asiento que completan la nómina, sumándose las dos tipologías de socios rojos y blancos.

Ser socio rojo del Sevilla otorga innumerables ventajas, como las de mantener la antigüedad, obtener descuentos en entradas para partidos y en las tiendas oficiales, poder acudir a los partidos del equipo fuera de casa o participar en diferentes promociones, además de mantenerse en la lista de espera para cuando haya vacante de asientos.

El club se enorgullece de estos datos recordando que "vengan buenas o malas deportivamente hablando, la afición del Sevilla tiene ya poco que demostrar". "En una de las temporadas más complicadas de los últimos tiempos, el pasado año alcanzó el récord de socios con 55.000. Pues bien, todavía en el arranque de la 2025-26, se ha alcanzado un nuevo hito en la historia de la entidad, que justo en este 14 de octubre celebra 120 años desde su inscripción oficial en el Registro de Asociaciones de la época: 56.000 socios".

Recuerda el club que otra ventaja que incluye la condición de socio del Sevilla, sea abonado con asiento, socio rojo o blanco, es la suscripción anual a la plataforma Sevilla FC+, que engloba los contenidos que antes se distribuían entre la radio convencional, la televisión terrestre y los distintos contenidos de redes sociales.