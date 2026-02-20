Sevilla FC: Una alegría mensual, la nueva normalidad

Antonio Cordón, a principios de temporada, concretamente en la rueda de prensa para hacer balance del cierre del mercado de fichajes, señaló que este curso el objetivo era “estar alegres”, y durante la presentación del fichaje de Maupay dejó otra frase llamativa en la que señaló que se “está generando algo muy bonito” en el vestuario. Pero la realidad es que el sevillismo sólo recibe una alegría por mes, un bagaje muy pequeño comparado con lo que estaba acostumbrada a la afición el equipo en los últimos años.

En el primer mes de la temporada, agosto, en el que el Sevilla disputó tres encuentros, sólo logró una victoria y fue en Montilivi (0-2). En septiembre llegó la única excepción, porque los nervionenses sumaron siete puntos de 12 posibles y lograron triunfos en Mendizorroza y Vallecas.

Octubre parecía el mes en el que los de Almeyda iban a dar un paso adelante tras esa goleada a un Barça que llegaba como líder al Ramón Sánchez-Pizjuán, en una tarde que se quedó rápidamente en el olvido porque el equipo cayó después ante el Mallorca en casa y más tarde frente a la Real Sociedad en el Reale Arena.

Difícil fue el mes de noviembre, no sólo porque hubo un único triunfo –ante Osasuna–, sino también porque las lesiones se cebaron con la plantilla, especialmente con la baja de Rubén Vargas, el jugador más destacado y el único capaz de hacer algo diferente y al cual se le sigue esperando. La derrota en casa en el derbi y la goleada en el Metropolitano, en un partido en el que los de Almeyda resistieron una hora, fueron dos varapalos importantes.

Sólo una victoria en 2026 y dos empates ante Girona y Alavés que saben a oro

No acabó bien 2025 tras dejarse el Sevilla dos puntos en Mestalla, después de que el Valencia anotara un gol en el tiempo añadido, se sumó la eliminación en la Copa del Rey ante el Alavés y la derrota en el Bernabéu, algo previsible, pero no la forma en la que ocurrió.

Sólo ante el Oviedo el equipo se dio un festín –el primero y único de la temporada–, en el último servicio de Akor Adams y Ejuke antes de marcharse a la Copa de África.

El inicio del año lo encaraban con ilusión los aficionados sevillistas, haciendo sus cábalas y quinielas con optimismo, porque el equipo recibía en casa a rivales de la zona baja como Levante, Girona o Alavés. En el primero, el equipo encajó una goleada y en los dos siguientes sudó la gota gorda para sacar un punto. Sólo una victoria imprevisible en casa ante el Athletic ha sido el único triunfo del equipo en este 2026, porque en lo que llevamos de febrero los de Matías Almeyda no saben lo que es ganar y sólo les queda una oportunidad; este domingo a las 14:00 horas en el Coliseum, en otro partido vital por la salvación.

Los empates ante Girona y Alavés saben bien porque son puntos que van a la cazuela, además de ganar el goal average a dos rivales directos, un factor que a estas alturas puede incluso ser determinante. Incluso para Almeyda supieron a oro, porque el equipo fue capaz de sacar un punto teniendo un penalti en contra en el tiempo añadido ante los de Gerona y resistiendo con diez jugadores desde el minuto 16 frente a los babazorros.

Pero el Sevilla, para poder respirar y dar un paso más hacia la salvación, necesita sumar de tres en tres. Por eso la cita ante los de Bordalás, es otra 'final' para el equipo.