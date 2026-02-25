Sevilla FC: Azpilicueta cambia el rumbo de la defensa

El Sevilla volvió a echar el cerrojo a su portería en el Coliseum, aunque es cierto que ayudó que el rival se quedara pronto en inferioridad. Era un objetivo que tanto el entrenador como los jugadores tenían muy claro, ya que para crecer primero hay que hacerlo desde la defensa.

Sin embargo, sin todavía echar las campanas al vuelo, parece que Matías Almeyda ha dado con la tecla en los últimos tres encuentros, logrando que el equipo dé un paso adelante en seguridad defensiva. Ante el Alavés, en inferioridad, el equipo sevillista se mostró solidario y sólo recibió un disparo a puerta, el gol de Toni Martínez.

Situación El equipo parece haber dado un paso adelante en la defensa en los últimos tres encuentros

Tras la goleada ante el Mallorca, los de Nervión eran el equipo que más goles recibía en la competición liguera. Tras tres jornadas, eso ha cambiado, ya que equipos como Levante, Mallorca o Girona ya han recibido más tantos, aunque todavía hay mucho margen de mejora porque el Sevilla lleva recibido lo mismo que los dos últimos de LaLiga, Levante y Oviedo.

La defensa está liderada en los últimos encuentros por Azpilicueta. Es cierto que está lejos del nivel que mostró en el Chelsea, que lo llevó a ser convocado por la selección española, y también de lo que se esperaba en Nervión en su llegada, pues se confiaba en su veteranía y jerarquía. Sin embargo, las continuas lesiones lo han lastrado y han impedido que muestre regularidad.

Regreso Azpilicueta está de vuelta y con él en el campo sólo han recibido un gol en los últimos tres partidos

Desde su regreso ante el Girona, el navarro ha frenado la sangría que sufría el Sevilla en los últimos compromisos. Con él en el campo en estos tres últimos encuentros, el Sevilla sólo ha recibido un gol, ante los de Míchel, ya que en el tanto que encajaron ante el Alavés había sido sustituido apenas cinco minutos antes.

Tampoco es casualidad que, sin el navarro, los de Nervión sufrieran mucho, ya que fueron eliminados de la Copa del Rey y recibieron sendas goleadas ante Levante y Mallorca en Son Moix. Tampoco es novedoso este curso, porque con el ex jugador del Osasuna en el campo, el Sevilla logró una buena racha con las victoria a domicilio ante el Alavés, el Rayo y el triunfo en casa ante el Barça.

Con Azpilicueta de titular, los de Nervión han sumado sólo tres derrotas: ante el Villarreal –cuando el equipo quedó con diez por la lesión de Nianzou– en el derbi; y ante el Atlético de Madrid, aunque fue sustituido al descanso cuando el equipo aún empataba a cero en el Metropolitano.

Ante el Getafe, partido en el que disputó su encuentro número 150 en LaLiga, comenzó como carrilero y tuvo una gran actuación con tres despejes, una intercepción, tres duelos ganados y sin ser regateado. En el encuentro número 151 buscará su revancha en el derbi tras lo ocurrido en la ida.