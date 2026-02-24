Sevilla FC: Sow recupera su instinto llegador y el olfato del gol

Djibril Sow ha sumado cuatro puntos para el Sevilla con sus dos goles en los dos últimos encuentros. El centrocampista suizo ya es el segundo máximo goleador del equipo con cuatro tantos, tras ver puerta –además de estos dos últimos partidos– en la goleada ante el Oviedo y en la derrota por la mínima frente al Villarreal. Sólo lo supera Akor Adams, con seis goles, precisamente el nigeriano fue quien le asistió en el Coliseum, en su primer gol del curso lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

A pesar de actuar en el centro del campo, Sow está mostrando una gran llegada en los últimos partidos y, sobre todo, gol, algo que necesita el Sevilla. El internacional suizo suma más tantos que varios jugadores de la zona ofensiva, caso de Isaac Romero, Alexis Sánchez o Peque, e incluso Rubén Vargas, aunque el extremo helvético ha pasado buena parte de la temporada lesionado.

Goleador Ya es el segundo máximo artillero del equipo, superando a Isaac, Alexis Sánchez o Peque

Sow aterrizó en Nervión en el verano de 2023 después de que el club desembolsara alrededor de 10 millones de euros; y con una Europa League bajo su brazo con el Eintracht Frankfurt, título que levantó precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Fue una operación cerrada por Víctor Orta para un Sevilla de Liga de Campeones entonces y fue bien recibida por la afición, ya que el club se adelantó a otros pretendientes interesados en el centrocampista.

Sin embargo, sus dos primeras temporadas estuvieron marcadas por una participación discreta, con partidos en los que apenas tuvo protagonismo. Ahora en estos últimos encuentros parece que el técnico Matías Almeyda ha recuperado al Sow llegador que tanto brilló en Fráncfort, devolviéndole esa faceta goleadora.

Números Cuatro goles para igualar su mejor cifra realizadora, que logró en la 2022-23 con el Eintracht Frankfurt

Tras ser sustituido al descanso ante el Athletic Club por molestias en la espalda y quedar como suplente en los dos encuentros siguientes –disputó 11 minutos ante el Mallorca y 27 frente al Girona–, el suizo ha reaparecido mostrando su mejor versión, con dos goles de gran valor en dos jornadas consecutivas.

Ante el Alavés, y con el equipo en inferioridad numérica, aprovechó un regate fallido de Maupay para hacerse con el balón en la frontal, se deshizo con pausa de un defensor y armó la pierna para un disparo en el que también lo acompañó la fortuna tras desviarse ligeramente. Frente al Getafe, definió de primeras para batir a David Soria tras una dejada de cara de Akor Adams.

El suizo renovó hasta 2029 para ayudar al club con las inscripciones

Con estos cuatro tantos iguala su mejor registro goleador, el de la temporada 2022-23, aunque entonces participó en 47 encuentros, ya que el Eintracht Frankfurt disputó la máxima competición europea.

En el presente curso las lesiones lo han respetado: sólo se perdió un partido por problemas físicos, ante el Girona en la segunda jornada. Tampoco tuvo minutos tras el parón ante el Elche y el Alavés, aunque en esos casos fue decisión técnica, ya que estuvo presente en el banquillo. El técnico argentino en esos casos optó por Agoumé y Batista Mendy en el centro del campo, además de contar con Gudelj.

Mercado Una buena recta final de curso podría ayudar a que se revalorizara y podría ser una posible venta

Cabe recordar que Sow también realizó un esfuerzo económico este verano al ampliar su contrato hasta 2029 para facilitar la inscripción de compañeros.

Teniendo en cuenta la situación financiera tan delicada del club, un buen final de temporada podría revalorizar su figura y ponerlo en el escaparate para una venta interesante para el próximo verano.