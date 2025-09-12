La valoración de Pellegrini sobre Alexis Sánchez

El delantero chileno Alexis Sánchez a su llegada a la capital andaluza para firmar su contrato con el Sevilla FC.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha valorado positivamente la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla, destacando la impresionante trayectoria del futbolista chileno y su calidad.

El técnico chileno, en la rueda de prensa previa al partido del Betis ante el Levante, ha indicado que "Alexis es un jugador que tiene una trayectoria que pocos pueden tener", haciendo referencia a su paso por equipos de élite "como el Arsenal, el Manchester United y el Inter".

El entrenador verdiblanco considera que, a pesar de su edad, Alexis Sánchez aún puede demostrar su valía y aportar mucho al equipo sevillista. "Está en el otro equipo de Sevilla, así que no le puedo desear mucha suerte (tono de humor). Tiene una edad que todavía puede demostrar que puede hacer algo aquí. Seguro que va a aportar mucho. Tiene mucha calidad".

Pellegrini también reveló un intento fallido por hacerse con los servicios de Alexis Sánchez en el pasado. "Intentamos traerlo al Betis hace ya dos o tres temporadas, pero no se pudo por circunstancias deportivas", concluyó el santiaguino.