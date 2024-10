El Sevilla ficha del Milan a Aldobrandini como nuevo director de patrocinios

El Sevilla busca poner fin a la falta de patrocinadores. Después de 16 meses sin un ‘sponsor’ principal en la camiseta del Sevilla y ser el único equipo de los 42 de LaLiga EA Sports que tiene su equipación ‘vacía’, Del Nido Carrasco, presidente del club, ha decidido mover ficha en este aspecto. La entidad nervionense ha firmado como responsable del Departamento de Patrocinios al italiano Lorenzo Aldobrandini quien sucederá a Gonzalo Lasarte en este cargo. El directivo lombardo llega procedente de uno de los clubes más prestigiosos de la Serie A como es el Milan, donde ha estado trabajando cuatro años y medio como responsable del departamento comercial.

Los cambios en el departamento de patrocinios

Con la llegada de Aldobrandini, el Sevilla tratará de cambiar la estrategia que fracasó la pasada temporada, tal y como reconoció el presidente en una de sus últimas intervenciones: “Con respecto a la temporada pasada, si marcamos una estrategia con respecto a la búsqueda del patrocinio y no se buscó, la estrategia marcada debe ser considerada como errónea y nos equivocamos porque además fuimos el único club español que no tuvo patrocinador principal. Este año estamos en negociaciones con varias marcas y no puedo confirmar que mañana, pasado dentro de tres días porque al final, como digo, hasta que no esté firmado hemos cambiado la estrategia y consideramos que con ese cambio de estrategia vamos a tener patrocinador principal pero hasta que no lo tengamos no lo podemos afirmar”, aseguró el pasado mes de agosto”.

La llegada del italiano viene seguido de la incorporación de Tomás Arroba, quien llegó al club de Nervión hace poco más de un mes procedente del Rayo Vallecano para unirse al mismo departamento en cuestión.

¿Quién es Lorenzo Aldobrandini?

Lorenzo Aldobrandini, antes de su llegada al Sevilla y su paso por Milan, tuvo varias experiencias de un importante calibre, e incluso algunas relacionadas con el mundo del fútbol. Italiano y asentado en la capital lombarda, como asegura en su perfiles sociales, estudió en Oxford, Inglaterra, relaciones internacionales y economía y realizó distintos másteres como formación. Su primera experiencia en el mercado fue en Ferrari trabajando en su sede de Maranello. Allí trabajó en el departamento de marca y de patrocinadores durante casi dos años hasta que dio el salto a la empresa británica IMG, dedicada a la organización de eventos deportivos.

Allí trabajó durante dos años como gestor de licencias y marcas. Durante un corto espacio de tiempo también pasó por Wasserman, agencia de representación tanto de jugadores de fútbol como de marcas deportivas hasta marzo de 2020. Tras ello fue cuando firmó por el Milan. En el club italiano comenzó como líder de estrategia comercial y acabó siendo responsable del desarrollo comercial de la marca. Ahora firma por el Sevilla donde tendrá la tarea de poner fin a la negligencia que le ha impedido al Sevilla tener unos importantes ingresos durante el último año y medio.