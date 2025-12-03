El Sevilla, galardonado en la gala del Fair Play

El Sevilla FC, el RCD Espanyol y la selección española femenina de fútbol fueron galardonados este miércoles en la Gala Fair Play rganizada por el diario Mundo Deportivo en el Auditorio Alfredo Goyeneche, en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en Madrid.

El Sevilla y el Espanyol fueron premiados por rendir homenaje a sus dos leyendas fallecidas, Antonio Puerta y Dani Jarque, respectivamente, y recogieron estos reconocimientos el presidente de honor sevillista, Joaquín Caparrós, y su embajador Pablo Blanco; y Joan Capdevila y Xavi Andreu, por parte espanyolista.

La ex seleccionadora nacional de fútbol Montse Tomé hizo lo propio con el galardón concedido a la selección femenina, premiada por su gesto en la Eurocopa hacia el equipo de Suiza, el anfitrión del torneo, al que hizo un pasillo en reconocimiento a su esfuerzo y hospitalidad tras ganar el partido por 0-2.

"Es de los premios más importantes que ha recibido la selección", aseguró Tomé.

LaLiga Genuine también fue premiada y Olga de la Fuente, directora de la Fundación LaLiga, recogió el galardón acompañada de seis jugadores del torneo.

Otro de ellos fue para la piloto del Dakar y campeona del mundo de trial y de enduro Laia Sanz, en reconocimiento a su decisión de ponerse al frente de una caravana para ayudar a los afectados por la DANA que afectó a Valencia el pasado año.

Elena Congost, atleta paralímpica que perdió una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 24 por ayudar a su guía, que sufría calambres, también recibió un premio, igual que las aficiones de la Copa del Rey de baloncesto por hacer de este deporte una fiesta por encima de rivalidades.

El director de marca de la ACB, Ricardo Diego, recogió el premio en representación de los aficionados.