Una contusión en el cuádriceps dejó a Castrín sin jugar ante el Mallorca

El Sevilla volvió a los entrenamientos en Son Moix con una mala noticia, ya que se confirmó la lesión de Andrés Castrín, que no pudo jugar ante el Mallorca por una "contusión en el cuádriceps de su pierna derecha". La razón por la que se entendió que Cardoso fuera el elegido para acompañar a Carmona y Kike Salas en la zaga.

El gallego sufrió un fuerte impacto durante la sesión de entrenamiento del pasado domingo, la última antes de que la expedición sevillista pusiera rumbo a Mallorca. Aunque en un principio se mantuvo la cautela y viajó incluso a Palma, la evolución del jugador en las últimas horas ha sido desfavorable.

Tras las pruebas médicas pertinentes realizadas en el día de hoy, se ha confirmado el diagnóstico de la contusión. El club ha comunicado que el futbolista "queda pendiente de evolución".

Azpilicueta sigue entrenando

Azpilicueta, que se quedó fuera de la convocatoria, ya que el club mantiene cautela con el navarro para evitar una nueva lesión, estuvo este martes en la vuelta a los entrenamientos del primer equipo tras la derrota en Son Moix. Si todo transcurre con normalidad, estará listo y a las órdenes de Almeyda para el encuentro ante el Girona.