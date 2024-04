El Sevilla, a por Las Palmas... con dos bajas

La expedición sevillista partirá hacia Gran Canaria en torno a las 18.00 horas del sábado, por lo que, ya en suelo canario, conocerá cómo le ha ido al Cádiz, el equipo que marca el descenso. Con la victoria del Real Betis sobre el Celta de Vigo, los de Quique Sánchez Flores respiran un poco, pero, aún así, el partido ante Las Palmas continúa siendo trascendental.

A seis puntos de la zona roja de la tabla, los nervionenses han ultimado la preparación del choque durante la mañana del sábado. El técnico madrileño ha dirigido la sesión matinal en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la cual únicamente dos jugadores se han quedado sin saltar al césped. Ambos, Acuña y Sow, son las únicas bajas aseguradas para el encuentro. El resto de los no convocados serán descartes de Quique Sánchez Flores.

Marcos Acuña

Acuña fue, desafortunadamente, uno de los protagonistas del Getafe-Sevilla. El argentino recibió insultos racistas y xenófobos en torno a la hora de partido, por lo que el Comité de Competición ha decidido clausurar una parte del feudo azulón durante tres partidos. Sin embargo, antes de finalizar el encuentro, el defensor nervionense vio la tarjeta amarilla -cuando ya se marchaba al banquillo, debido a un encontronazo con Diego Rico-.

Esa fue la quinta cartulina de Marcos Acuña, por lo que no estará en el Estadio Gran Canaria para el duelo entre Las Palmas y el Sevilla. Además de la sanción, el defensa arrastra unas molestias en el tendón rotuliano de la pierna derecha y hace trabajo individual en el gimnasio. Su objetivo es estar en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Mallorca.

Djibril Sow, adiós a la temporada

La peor noticia de la semana en clave sevillista es la del suizo. Sow cayó lesionado durante un entrenamiento, en una jugada fortuita, y los resultados confirmaron los peores presagios: fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo. Decida o no pasar por el quirófano, el centrocampista dice adiós a la temporada... y a la Eurocopa.

De hecho, depende de cómo evolucione en su recuperación, podría afectarle, incluso, a la próxima pretemporada.

Ocampos y Lamela, altas confirmadas

En el Sevilla, la semana ha transcurrido, más allá de estas dos bajas, con alguna molestia. Es el caso de Erik Lamela y Lucas Ocampos. Ambos no se ejercitaron en una sesión, martes y jueves respectivamente, pero finalmente están disponibles para la cita en Gran Canaria.

Sobre el segundo de ellos, Ocampos, habló Quique Sánchez Flores en rueda de prensa: "Es un jugador muy importante porque es muy competitivo. Cada vez que me enfrentado a él siempre he pensado que es mejor que esté en el banquillo. Siempre que lo he cambiado de posición he hablado con él porque hay que pedirle cosas diferentes. Ha jugado de delantero, ha pasado por el carril… me gustaría que desde el carril fuera más extremo que defensa, me gustaría que los carriles fueran más ofensivos, sacaran más centros. Creo que Lucas lo puede hacer. Hay en la liga jugadores en carril que son extremos y que en defensa son jugadores adaptados".