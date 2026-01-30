Al Sevilla se le atragantan los lunes

El Sevilla FC empieza a abonarse a la jornada de cierre por obligación. En lo que va de 2026, el conjunto de Nervión ya ha disputado dos partidos en lunes, y la visita de esta próxima semana a Son Moix será la tercera en apenas cinco jornadas. Es una rutina que no le sienta nada bien al equipo, y los números así lo confirman. 1 punto de 12 posibles esta temporada.

El primer precedente se dio en el estreno de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla cayó derrotado ante el Getafe por 1-2 tras el doblete de Adrián Liso, en el debut de Matías Almeyda en casa en un partido oficial.

También jugó un lunes y perdió frente al Espanyol, en el encuentro previo al Gran Derbi, en un partido especialmente fatídico para los de Nervión. A la derrota se sumaron las lesiones de Rubén Vargas y Januzaj, que dejaron a ambos apartados de los terrenos de juego. De hecho, el suizo sólo ha disputado ocho minutos desde aquel partido antes de volver a caer lesionado… nuevamente en lunes.

Ya en este 2026, en el choque que cerraba la primera vuelta, el Sevilla volvió a perder en el último suspiro ante el Celta de Vigo. Un penalti en el minuto 87, cometido por Oso, condenó a los nervionenses, que se marcharon de vacío. La única vez que el Sevilla logró puntuar jugando en lunes esta temporada fue recientemente a domicilio, en un partido que se le puso muy cuesta arriba con un 2-0, pero en el que Akor Adams rescató un punto con un doblete.

Casi 2 años sin ganar en lunes

Y no es una mala racha exclusiva del presente curso. La pasada temporada, aunque es cierto que el Sevilla sólo disputó dos encuentros en lunes, tampoco logró ganar ninguno. Sendos empates a uno en casa, ante el Mallorca —con un gol encajado en el tiempo de descuento— y frente a Osasuna.

Para encontrar la última victoria del Sevilla FC en lunes hay que remontarse al 22 de abril de 2024 en casa ante el Mallorca. Aquel equipo en el que estaban jugadores como Sergio Ramos, Badé, Ocampos, Lamela o En-Nesyri. Precisamente el internacional marroquí fue decisivo al abrir el marcador y asistir a Isaac Romero en el segundo tanto.