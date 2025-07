El Sevilla también presiona al Nápoles: Juanlu, a Alemania

El pulso entre el Sevilla y el Nápoles por el futuro de Juanlu Sánchez tiene sus momentos y ahora le toca al club hispalense presionar a los italianos después de que éstos trataran de apretar con la filtración interesada de la alternativa de Alessandro Zanoli hace un par de días. La operación sigue sin cerrarse y si el de Montequinto no estaba en la convocatoria para el partido ante el Sunderland, ya que parecía que estaba todo hecho la semana pasada, Matías Almeyda lo ha incluido en esta ocasión en la lista de viajeros que pone rumbo a Alemania este viernes para el tercer amistoso de la pretemporada ante el Schalke 04.

La postura de Antonio Cordón está siendo firme en este aspecto y parece que se ha demostrado que los célebres últimos flecos de la operación no eran tales sino unas diferencias más grandes. Por el momento hay hermetismo y nadie suelta prenda, pero lo que es seguro es que el jugador no está tan cerca como parecía del Diego Armando Maradona pese a que se daba por seguro que 17 millones más algo más en variables iban a contentar a los nervionenses por muchos problemas económicos que tenga la entidad incluso para incribir a jlos jugadores (no figuran en LaLiga Rubén Vargas, Akor Adams, Alfon ni Suazo, así como Álvaro Fernández, aunque éste parece un descarte).

En éstas, resulta curioso que en Italia, concretamente en Sky Sports, se ha asegurado que la última oferta del Nápoles estaría muy lejos de lo que se está diciendo en las últimas semanas y que ésta sería de 12 millones de euros de cantidad fija más otros 4 en variables, lo que apenas llegaría a los 17 que se daban por seguro.

El Sevilla tiene claro que no va a ceder.Juanlu es un jugador con gran proyección internacional y también se estaría guardando una carta de alguna oferta de otro club. Veremos qué ocurre a partir de ahora.

Mientras, Almeyda ya sabe que cuenta con él y este viernes viaja rumbo a Gelserkirchen en una lista en la que también son novedad Agoumé e Iheanacho. No van los descartes de la pasada semana salvo Juanlu, es decir, Rafa Mir, Januzaj y Álvaro Fernández, aparte de los lesionados Isaac, Alfon, Joan Jordán y Nianzou. Sí viaja Badé pese a sus molestias en el gemelo izquierdo. La convocatoria la integran Nyland, Alberto Flores, Carmona, Juanlu, Badé, Ramón Martínez, Castrín, Marcao, Kike Salas, Suazo, Oso, Pedrosa, Gudelj, Agoumé, Manu Bueno, Rivera, Edu Altozano, Sow, Rubén Vargas, Ejuke, Idumbo, Lukebakio, Peque, Akor Adams e Iheanacho.