El Sevilla muestra músculo antes del derbi

El Sevilla cierra filas antes justo del derbi. Se puede decir cualquier cosa, pero hay muchas historias en el derbi que cada cual reconoce. Es difícil explicar cómo el equipo nervionense, pese a los problemas económicos, puede mantener el equipo tal y como está la situación, pero la historia en el Sevilla en estos días lo que vive es del derbi, olvidando lo que llegará en un futuro. El equipo blanco anunció el fichaje de Patrik Mercado, jugador de 22 años, que será nuevo futbolista del Sevilla a partir del próximo verano por un periodo de 5 temporadas.

Mercado es una gran realidad pese a su juventud en Ecuador y llegará al Sánchez-Pizjuán el próximo verano, después del Mundial, debido a que la plantilla sevillista no pudo liberar a tiempo en el pasado mercado de invierno una de las tres plazas de extracomunitario ni tampoco margen salarial para inscribirlo pese a que ya había cerrado un acuerdo con su club, el Independiente del Valle.

La entidad nervionense abonará al club de Quito una cantidad que ronda los 6 millones de euros, y las partes se han apresurado a anunciar el acuerdo ante el interés de equipos de la Premier, como el Chelsea, como ya avanzó este pasado miércoles Diario de Sevilla.

“El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrick Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026-27”, precisa el Sevilla en su página web y a través de sus cuentas oficiales. Ese “sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla” esconde algún tipo de cláusula por la que el jugador podría liberarse si el Sevilla tuviese problemas para la inscripción del jugador, de algún otro tipo, no estuviese en Primera y es que la sociedad está en un momento tan difícil en lo institucional que hay que prever todos los escenarios posibles. En el caso de que todo se acuerde, estará cinco temporadas en el Sevilla.

Mercado ha sido recientemente galardonado como el mejor jugador de la temporada 2025 y mejor volante ofensivo en los premios El PRO 2025 de Ecuador. En dicha temporada 24-25 finalizó su participación con siete tantos y once asistencias como dígitos destacados. “El jugador, asimismo, ha disputado ya tres encuentros como internacional absoluto con Ecuador, todos de la fase de clasificación para el Mundial 2026, en el cual la Tricolor ha quedado encuadrada en el grupo con Alemania, Curazao y Costa de Marfil”, termina el Sevilla en su nota.