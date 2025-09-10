El Sevilla realizará la ofrenda a la Virgen de los Reyes el próximo martes

El Sevilla, que había pospuesto la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, celebrará dicho acto el próximo martes 16 después de que el presidente negara que el aplazamiento se debiera a un tema de seguridad ante la crispación social reinante en el club como habían publicado algunos medios. José María del Nido Carrasco fue preguntado en su reaparición ante la prensa sobre este asunto y sobre su ausencia en otros eventos como el de Fieles de Nervión, explicando que todo se ha debido a un cambio en la agenda al considerar que la plantilla podía experimentar bastantes cambios con respecto a su foto final tras el cierre del mercado.

"Si es normal o lógico son valoraciones. Cada uno puede tener su valoración. Si nos centramos en el acto Fieles de Nervión nosotros entendimos que los protagonistas del acto eran los fieles de nervión y que el club debía estar representado para que el protagonismo fuera de los fieles de Nervión por nuestro presidente de honor, Joaquín Caparrós, y por nuestro embajador, Pablo Blanco. Esa fue nuestra decisión y yo respeto por supuesto el que piense que la decisión es acertada o errónea. Con respecto a la ofrenda floral, no estaba convocada, teníamos previsto que se celebrara en el mes de agosto, pero valoramos internamente que como todavía tenían que producirse entradas y salidas con respecto a la plantilla y que estábamos inmersos en el mercado de verano, que igual que otros años se iba a celebrar en el mes de septiembre, pero no tuvo nada que ver con motivos de seguridad. Fue simplemente que pensamos que era mejor en septiembre porque además si fuera por motivos de seguridad no habñia mucha diferencia entre, no recuerdo el día, pero el 10 o el 15 de agosto, al 16 de septiebra vaya a haber un cambio sustancial por dicho motivo. Con lo cual se va a celebrar como otros años en septiembre, cuando quede definida la plantilla porque es un acto de confraternización de cuerpo técnico, consejo de administración y plantilla de esta temporada", explicó pormerorizadamante el presidente en su comparecencia de este miércoles.

Así, será el martes 16 cuando el club visitará la Catedral para llevar a cabo este acto anual y tradicional consistente en una ofrenda de flores a la Patrona de Sevilla y su archidiócesis para pedirle además por una buena temporada y que respeten las lesiones.

