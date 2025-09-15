El Sevilla recupera a dos lesionados y la enfermería queda prácticamente vacía

El Sevilla Fútbol Club ha vuelto a los entrenamientos tras dos días de descanso después de empatar frente al Elche el pasado viernes en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con cinco puntos de doce posibles en el casillero, el combinado hispalense afronta la semana previa al duelo ante el Alavés con la necesidad de seguir sumando en un irregular arranque liguero. La primera parte contra el combinado ilicitano recordó bastante a la segunda en el Nuevo San Mamés, ambas con resultado agridulce tras perder con el Athletic Club y no pasar de las tablas este fin de semana. Sin embargo, Matías Almeyda sigue recuperando jugadores a su causa y podrá contar con casi toda la plantilla para el choque en Vitoria.

Akor Adams y Chidera Ejuke han vuelto junto al grupo este lunes, recibiendo ambos un pasillito por parte de sus compañeros. Los nigierianos, que se han pegado fuera de los terrenos de juego unos 15 días, ya se encuentran disponibles para que el técnico argentino pueda realizar variaciones en un ataque que, pese a estar respondiendo, tiene margen de mejora. Las dudas que se plantean ahora al bonaerense sobre el once titular, motivadas en gran parte por el gran papel de Isaac Romero, Rubén Vargas y Alfon González, se irán resolviendo poco a poco con el paso de los días.

Ejuke se va al suelo ante Juan Iglesias. / Antonio Pizarro

El entreno ha transcurrido con la normalidad habitual, siendo Alexis Sánchez de nuevo el primero en saltar al césped de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Al igual que hiciera el pasado jueves, el chileno ha comenzado la sesión antes que sus compañeros, calentando con balón y disparos a portería en las instalaciones sevillistas. Su debut dejó buen sabor de boca en la hinchada blanquirroja, siendo uno de los artífices del segundo tanto que supuso salvar un punto frente al Elche.

Uno que no salió tan bien parado el pasado fin de semana fue Orjan Nyland, señalado debido a su actuación en el segundo gol del cuadro ilicitano. Tras cuajar un encuentro soberbio ante el Girona, el noruego se equivocó el viernes y la afición del Sevilla Fútbol Club vuelve a tenerlo en el punto de mira. Odysseas Vlachodimos espera pacientemente su debut con la elástica blanquirroja y, por lo mostrado en los entrenamientos, quiere poner en un aprieto a Matías Almeyda, que deberá decidir en Vitoria si continúa apostando por la experiencia del espigado guardameta nórdico u opta por darle la alternativa al griego.